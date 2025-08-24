نجمات عربيات حجزن مقاعدهن مبكراً في موسم دراما رمضان 2026

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 01:02 مساءً - يبدو أن الموسم الدرامي الرمضاني للعام المقبل 2026، سيشهد منافسة حادة، خاصةً بعد أن قرر عدد من نجمات الوطن العربي الإعلان مبكراً عن مشاركتهن في هذا الموسم، سواء بذكر اسم العمل أو الاكتفاء فقط بوجودهن في هذا الموسم. ومن خلال السطور التالية سنبرز هؤلاء النجمات.

إلهام الفضالة تُجدد تعاونها مع جميلة جمعة

كعادة كل موسم درامي رمضاني، دائماً ما يكون للنجمة الكويتية إلهام الفضالة بصمة مختلفة ومميزة في هذا السيزون، فبعد أن تواجدت في الموسم الماضي بمسلسل "بيت حمولة"، وهو العمل الذي حقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً؛ لكون حبكته الدرامية قريبة من كل "بيت عربي"، فأحداثه تتمحور حول "جميلة" الشخصية التي قدمتها "الفضالة"، وهي الأم التي تفرض سيطرتها على أبنائها وزوجاتهم، مما ينتج عن ذلك الكثير من المشاكل التي تقع جميعها في إطار درامي بحت؛ لتجدد إلهام الفضالة تواجدها في الماراثون الرمضاني المنتظر لعام 2026، من خلال مسلسل يحمل اسم مبدئي وهو "غلط بنات". وأعلنت عن ذلك من خلال صورة جمعتها بالكاتبة والمؤلفة جميلة جمعة، التي تتولى كتابة مسلسلها المنتظر في رمضان، وجاء التعليق الذي كُتب على هذه الصورة كالتالي: "مسلسل رمضاني للنجمة إلهام الفضالة والكاتبة جميلة جمعة"، وذلك دون الكشف عن المشاركين في هذا المسلسل أو حتى التطرق لملامح من قصته.

وعن سبب تكرار تعاونها مع الكاتبة جميلة جمعة، أوضحت إلهام الفضالة في حوار سابق مع "الخليج 365" أن هناك عدة أسباب تجعلها تفضل التعاون مع الكاتبة جميلة جمعة منها معرفتها برغبات الجمهور الذي يفضل دائماً مواضيع الحياة الاجتماعية والأسرة، هذا إلى جانب طريقة كتابتها والتي تتماشى وتتناسب معها، مضيفة: "هي ذكية جداً في هذه الأمور وطريقة كتابتها بتمشي معايا".

سكرين شوت من ستوري حساب الفنانة إلهام الفضالة على إنستغرام

ماغي بوغصن تُلهب حماس جمهورها

بينما ألهبت النجمة ماغي بوغصن حماس محبيها وجمهورها في كافة أنحاء الوطن العربي، لمسلسلها الرمضاني الجديد، مع تحفظها الشديد على قصته وأبطاله الذين يشاركون معها؛ إذ قالت في لقائها مع كاميرا ET بالعربي، إن قصة مسلسلها الجديد الذي سوف تخوض به الماراثون الرمضاني2026، سيكون أكثر من رائع، مشيدة بمؤلفيه شادي كيوان وفادي حسين، مكملة: "مبدعين بالكتابة".

ونوهت إلى أن المسلسل سيكون من إخراج "فيليب أسمر" ويضم مجموعة كبيرة من الممثلين، الذين سيتم الإعلان عن أسمائهم في وقتٍ قريب.

وقد رفعت ماغي سقف توقعات جمهورها، خاصةً بعد أن فاق مسلسلها الأخير "بالدم" الذي عُرض في رمضان الماضي كل التوقعات وحقق نجاحاً كبيراً، مما جعل الأنظار تتجه بحماس أكبر نحو عملها القادم.

ودارت أحداث مسلسل " بالدم" في إطار درامي اجتماعي مشوق، حول "غالية سعد" المحامية- الفنانة "ماغي بو غصن"- التي تكتشف سراً خطيراً عن عائلتها وميلادها، يدفعها للبحث عن الحقيقة الغامضة حول هويتها الفعلية.

وجمع المسلسل نخبةً من نجوم الدراما اللبنانية، منهم: ماغي بو غضن، باسم مغنية، بديع أبو شقرا، رفيق علي أحمد، جيسي عبدو، وسام فارس، جوليا قصار، كارول عبود، غابرييل يمين، سعيد سرحان، ماريلين نعمان، رولا بقسماطي، سينتيا كرم، نوال كامل، جناح فاخوري، سمارة نهرا، إلسي فرنيني، وغيرهم من أبرز الممثلين.

سحر حسين تعود للكوميديا

أما النجمة سحر حسين، فقد استقرت على الدراما الكوميدية؛ لتخوض بها موسم رمضان 2026، وذلك خلال مسلسل يحمل اسم "عائلة مايلة" الذي يجمعها بعدد كبير من نجوم الدراما. ولتشويق جمهورها، نشرت سحر عبر خاصية "ستوري" على حسابها في إنستغرام صوراً من كواليس التصوير، ظهرت في إحداها إلى جانب الفنان أحمد الجسمي، وعلقت قائلة: "أم خميس وجمعة وسبت مع أبوهم"، بينما أشار كاتب العمل عثمان الشطي، إلى أن قصة المسلسل ستدور في إطار درامي عائلي تنتمي لنوعية الأعمال "اللايت كوميدي"، منوهاً أن المسلسل سيكون مناسباً لجميع الفئات العمرية. ونشر "الشطي" الملصق الدعائي للعمل، وعلق بالقول: "بإذن الله يكون عمل عائلي خفيف ممتع لجميع الأعمار ونسأل الله التوفيق والنجاح".

المسلسل يضم باقة من النجوم، منهم: أحمد الجسمي، سحر حسين، صمود المؤمن، سماح، أسامة المزعل، حصة النبهان، ميثم بدر، غرور، كوثر البلوشي، خالد الصراف، شملان المجيبل، محمد المنصوري، وزهراء دهراب. وهو من تأليف عثمان الشطي، وإخراج فهد الشطي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2026

من الجدير بالذكر أن الفنانة سحر حسين كانت لها بصمة في رمضان 2024 من خلال مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، الذي يأتي في إطار درامي، وفيه يعيش (رشيد) وزوجته (هيلة) وبناتهما الثلاث حياة مثالية، ويديرون مدرسة مختلطة، ولكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تخص (رشيد) لم يكن أحد يتوقعها، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ: علي العلي ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ هبة مشاري حمادة من بطولة الفنانة هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، وأحمد إيراج.

هل تخوض هبة الدري سباق رمضان 2026 ؟

بينما تتجه الأنظار إلى النجمة هبة الدري مع تزايد الترجيحات حول حضورها في الماراثون الرمضاني لعام 2026، عبر عمل جديد يحمل اسماً مؤقتاً "خطوات صغيرة". المشروع ما زال في مراحله التحضيرية الأخيرة، حيث يواصل فريقه وضع اللمسات النهائية على النص واختيار قائمة الأبطال، استعداداً لانطلاق التصوير في سبتمبر المقبل؛ ليكون من أوائل الأعمال الخليجية التي دخلت مرحلة الإعداد المبكر للموسم الدرامي المنتظر.

وعلى صعيد الدراما التلفزيونية، كان آخر ظهور فني لهبة الدري خلال موسم رمضان 2025، من خلال مسلسل "أبو البنات"، الذي حقق نسب مشاهدة عالية، ولفتت الأنظار بدورها الجديد والمفاجئ؛ حيث قدمت شخصية "طقاقة" للمرة الأولى في مسيرتها، وهو دور مختلف تماماً عما قدمته سابقاً.

المسلسل دارت أحداثه حول أب يربي بناته بحب وحنان قبل أن تنكشف أسرار الماضي، حين تتضح خيانة شقيقته "مرايم" التي استبدلت إحدى بناته بطفلة أخرى من مطربة أفراح. وتولى تأليف العمل محمد النشمي، وأخرجه محمد القفاص، وهو من إنتاج باسم عبد الأمير، وشارك فيه عدد من نجوم الدراما الخليجية منهم: إبراهيم الحربي، مرام البلوشي، شيماء علي، فهد باسم، شوق الهادي، كوثر البلوشي، نور محمود، وغيرهم من الفنانين.

