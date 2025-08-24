شاهدوا: ماذا قالت أحلام بعد حفلها في مهرجان قرطاج بتونس؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 04:06 مساءً - اختتمت الفنانة الإماراتية أحلام فعاليات الدورة التاسعة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي في تونس، وذلك بحفل حضره عدد كبير من الجمهور وبقيادة المايسترو وليد فايد، وكان آخر حضور لها في مهرجان قرطاج وعلى مسرح قرطاج قبل ما يقارب 28 عاماً، وعادت من جديد بحفل مختلف استثنائي، وكان ختامها مسكاً كما يُقال.

وعبرت أحلام عن شعورها الصادق بعد إحياء حفلها والأصداء التي وجدتها، ونشرت عدداً من الفيديوهات والصور للحفل، وعلقت وكتبت: "يا أحلى توانسة، عشت معاكم حلم... ليلة من الليالي اللي تعيش في القلب وما تتنساش أبداً،غمرتوني بمحبتكم، بضحكتكم، بدموعكم، وبالتصفيق اللي حسّيتو حضن كبير يلمّني، على ركح قرطاج حسّيت روحي نغنّي معاكم موش ليكم برك، كأنو قلوبنا الكلها صارت صوت واحد، شكراً يا تونس، شكراً يا شعب الفن والجمال، محبتكم تاج فوق راسي وفرحتي بيكم ما عندهاش حدود، نحبكم برشا، ودوماً أنتم في قلبي".

تعليقات أحلام قبل وأثناء حفلها بقرطاج

https://www.instagram.com/p/DNtiGw52jJi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNtiGw52jJi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DNtiGw52jJi/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

وكانت أحلام قبل حفلها عبرت عن سعادتها بإحياء حفل بهذا المهرجان، ونشرت العديد من الصور والفيديوهات لوصولها والبروفات التي أجرتها قبل الحفل، وكتبت حينها: "تحية وشكر ومحبة وتقدير للجنة المنظمةوشاكرة ومقدرة للمجهودات الكبيرة والاحترافية لكل القائمين على حفل قرطاج المسرح العريق والكبير وسعيدة بوجودي بينهم ومعهم فخورة بالمشاركة التي بإذن الله ستسجل في تاريخي الفني".

وكانت أيضاً نشرت صوراً من بروفاتها وكتبت حينها: "صور من التحضيرات لحفل قرطاج في تونس الحبيبة، أنتظركم بكل حب وشوق ووله وتولهت عليكم برشا برشا، احبكم برشا برشا".

كما شاركها بالحفل طفل من الجمهور صعد على المسرح وغنى معها، وعلقت أحلام على مشاركة الطفل وكتبت حينها: "طفل يشارك الفنانة أحلام الشامسي في قرطاج محلاكم حفل مثل الحلم، حب كبير متبادل بين الجمهور والفنانة أحلام".

كما كتبت أيضاً أحلام عن تونس: "ثلاثة أيّام وأنا نستنشق ريحة الفرح من وجوهكم، ونشرب دفى قلوبكم... يا أجمل شعب وأعظم ناس".

وكانت قبل حفلها تحمس الجمهور للحفل وتحييهم بكلمات تونسيه، ونشرت صورة وعلقت وكتبت: "اليوم شوقي يكبر للحظة اللي نتقابل فيها فوق ركح قرطاج، الركح اللي عمرو تاريخ وأسطورة، باش نغنّي معاكم للحب، للحياة، لتونس الغالية، وكل كلمة باش تخرج من قلبي ليكم".

كما كتبت أحلام قبل حفلها لأهل تونس رسالة قائلة فيها: "يا تونس الحب، من أوّل لحظة حطّيت فيها رجلي في تونس، كل التوانسة غمرتوني بالمحبة والضحكة والورد، خمس أيّام وأنا نستنشق ريحة الفرح من وجوهكم، ونشرب دفى قلوبكم... يا أجمل شعب وأعظم ناس".

كما عبرت عن سعادتها واستعداها لحفلها وكتبت: "وعد مني سهرتنا باش تكون لوحة متاع فن وعشق ما يتنساش".

وشاركت أحلام فرحتها بإحياء حفل بهذا المهرجان الكبير وكتبت: "الصوت الخليجي يحلق فوق ركح قرطاج العظيم، حيث الصوت يصير وطن، والجمهور يصير عائلة، أحبكم برشا، محلاكم، باهي.. باهي الحفل والجمهور وكل حاجة برشا حلو".

آخر حفلات الفنانة أحلام

نشاطات الفنانة أحلام

آخر حفل أحيته الفنانةكان في المملكة الأردنية الهاشمية بمهرجان جرش، وقدمت حفلاً لاقى استحسان الجمهور، وكتبت بعد انتهاء حفلها: "كل شي في الأردن غير شكراً من القلب على هذه المحبة". كما كتبت: "شكراً جمهوري الحبيب في الأردن، شكراً لكل من تعنى وحضر، حفل للتاريخ في الأردن الحبيب من على مسرح جرش العريق".وكانت آخر نشاطات الفنانةبدبي، في منتدى الإعلام العربي في حفل ختام توزيع جائزة قمة الإعلام العربي، وذلك في 27 مايو 2025، وغنت فيه، كما شاركت مؤخراً في ليلة دايم السيف مع نخبة من النجوم، من أبرزهم الفنان محمد عبده على مسرح عبادي الجوهر أرينا. كما أحيت بموسم الرياض بتنظيم من بنش مارك حفلاً لها بعنوان ليلة فنانة العرب.

وأيضاً أحيت حفلاً بعنوان "جلسة بين النجوم" مع الفنانة نوال على مسرح محمد عبده في العاصمة السعودية الرياض بيوم التأسيس.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»