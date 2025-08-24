سارة طيبة تظهر بـ تيشيرت يحمل صورة الفنان راشد الماجد.. فما القصة؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 24 أغسطس 2025 04:06 مساءً - عبر حسابها الرسمي على التيك توك، شاركت الفنانة سارة طيبة متابعيها فيديو ولها وهي ترتدي تيشيرت يحمل صورة الفنان راشد الماجد، على نغمات أغنيته المشهورة "رجاوي"، واكتفت بالتعليق بعبارة: "راشد الماجد للأبد".

وتفاعل معها متابعوها، وامتدحوا اختيارها وارتداءها لـ تيشيرت يحمل صورة هذا الفنان الكبير.

ومن خلال الفيديو الذي نشرته، كانت سارة طيبة تغني مع الفنان وتردد كلمات أغنية "رجاوي".

وتعتبر هذه الأغنية مشهورة للفنان راشد الماجد، ولا يزال محبوه وجمهوره يتذكرونها إلى الآن، وهي من ألبومه "شرطان الذهب"، من كلمات فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان صالح الشهري، وتوزيع الفنان رابح صقر، وتقول كلماتها:

ما أبي أسمع رجاوي ما أبي أسمع حلوف

كل عاشق يخطي مرة وانت تخطي بالألوف

ببتعد وهذا قراري وما على مثلك حسوف

كل مره تقولي آسف وانت تتعمد خطاك

هي وين هذي العواطف يالي شاغلني معاك

لما صبري زاد عن حده ومل

قلت أبعد يمكن ألقى البعد حل

وذا قراري باختياري ما أبي أسمع رجاوي

خذ بقايا ذكرياتك والأماني والوعود

وأمحي اسمي من حياتك وأنسى أني بالوجود

لا ترجى ما أبي أسمع رجاك

مل صبري وضاعت أيامي معاك

أعمال سارة طيبة القادمة

آخر أعمال الفنانة سارة طيبة

@sarah_taibah Rashoodi #fitcheck #راشد_الماجد #للأبد #fyp #jeddah

كشفت الفنانةلـ"الخليج 365"، أثناء مهرجان أفلام السعودية بدورته الـ 11، عن جديدها القادم، وقالت حينها: "انتهيت من تصوير فيلم روائي طويل من تأليفي، وهو من بطولتي والفنان يعقوب الفرحان، وإخراج أنس باطهف، بعنوان "مسألة حياة أو موت"، ومتحمسة جداً أن أشارك الجمهور متابعة هذا الفيلم، وأتمنى أن ينال إعجابهم".أما آخر أعمالها، فهو مسلسل "جميل جداً"، من تأليفها وبطولتها، وهو من 6 حلقات، مدة كل واحدة منها 30 دقيقة، وتدور أحداثه حول فتاة تدعى "جميل"، تستيقظ من غيبوبة طويلة، بعد أن تعرضت لحادث سيارة، لتجد أن حياتها تغيرت كلياً، ويشاركها العمل عدد من الفنانين، منهم سعد عزيز، رهف إبراهيم، مي حكيم، أسامة القس، نورا خورشيد، سمر ششة، ريم الحبيب، إسماعيل الحسن، هشام فقيه، دارين البايض، وهو من إخراج أنس باطهف، وإنتاج أستوديوهات "إم بي سي".

