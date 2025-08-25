مطرف المطرف يستعد لطرح " شوفك تأخر"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 05:16 مساءً - يستعد الفنان الكويتي مطرف المطرف لطرح أحدث أغانيه الفترة القادمة، وأعلنت الشركة المنتجة للعمل روتانا عن ذلك ونشرت عبر حسابها في روتانا موسيقى على الإنستغرام ومقطع فيديو ظهر فيه الفنان وهو يغني مقاطع من الأغنية وعلق الحساب وكتب: "‏شوفك تأخر"، للفنان مطرف المطرف،قريباً".

ونشر الفنان مطرف المطرف قبل أيام عبر حسابه على الإنستغرام بوستر الأغنية، كما شارك ما نشرته روتانا من تحضيراته لـ "شوفك تأخر".

هذا وقد كان الفنان مطرف جدد عقده للمرة الثانية عشرة مع مجموعة روتانا للموسيقى، وأعلن استمراره معهم؛ من خلال صورة جمعته بـ سالم الهندي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، أثناء توقيع العقد، كما وعد جمهوره حينها بألبوم جديد سيصدر قريباً.

مطرف المطرف في سطور

الفنان مطرف المطرف هو نجل الفنان الراحل يوسف المطرف، أحب الفن منذ صغره، ويتميّز بصوت مختلف ومميز. خلال مسيرته، قدّم عدداً من الأغاني المنفردة التي أحبّها الجمهور، من بينها: "من لهيب الشوق"، "ولا راح الأمل"، "طاري الفرقا"، "فيني سهر"، "خسارة"، "فهموه"، "ذكريات"، "عال"، "زينة"، "غرام وعشق"، "لبيه"، "ما هو أنت"، و"يا غلابة".

كما قدّم أغنية جميلة بمناسبة يوم الأم بعنوان "يمه ما أقدر". وكانت له تجارب مميزة في غناء تترات المسلسلات، من أبرزها: "جار القمر"، "كلام أصفر"، "مع حصة قلم"، و"يجيب الله مطر".

من أبرز ألبوماته مع روتانا: "فاقدك"، "منهك غرام"، "لهيب الشوق".

وصوّر عدداً من أغانيه بطريقة الفيديو كليب، منها: "لبيه"، "عال"، "منهك غرام".

كما شارك في عدد كبير من المهرجانات والحفلات داخل وخارج الكويت، منها:"جلسة أمريكا"، "ليالي فبراير"، "هلا فبراير"، "حفلات عيد الأضحى"، "فنون الكويت"، "حفل جامعة الخليج"، "حفل الاحتفاء بالراحل يوسف المطرف"، "حفل كراون بلازا الكويت"، "الريان سوق واقف"، "حفل سان دييغو"، "حفل جامعة AUM 2016"، "حفل محافظة الأحمدي"، "حفل محافظة العاصمة"، "حفل كلية العلوم الإدارية"، "حفل حديقة الشهيد"، "حفل عطني فرصة"، "حفل تكريم الأستاذ سليمان الملا"، "حفل الهيئة العامة للشباب – جامعة الكويت"، "حفل تكريم الشاعر القدير مبارك الحديبي"، "حفل افتتاح بطولة كأس الخليج خليجي 23"، "حفل داو – الأوبرا الكويتية – مذكرات بحّار"، "حفل دار الأوبرا الكويتية – عدنيات كويتية"، "العيد الوطني السعودي"، و"حفل جامعة AUM".

بوستر الأغنية- الصورة من حساب مطرف المطرف على الانستغرام

آخر حفلات الفنان مطرف المطرف

أما آخر حفل أحياه الفنان، فكان ضمن "ليلة تكريم عبدالله الرويشد"، ضمن حفلات فبراير الكويت، بمشاركة عشرة فنانين: علي بن محمد، نبيل شعيل، أنغام، خالد الشيخ، مساعد البلوشي، خالد الملا، فهد الكبيسي، فرقة ميامي، مطرف المطرف، وبدر نوري. نُظِّم الحفل بإشراف مجموعة روتانا للموسيقى، وكان من تنفيذ شركة Eventcom، في قاعة "أرينا الكويت".

كما قدم حفلاً في يونيو 2025 مع فرقة ميامي في الكويت، وقدم حفلاً آخر بنفس الشهر بدبي مع فرقة ميامي أيضاً.

