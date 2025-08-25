حسام حبيب يكشف: أنا مش محتاج فلوس شيرين.. ويتوعد لهؤلاء!

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 25 أغسطس 2025 05:16 مساءً - رد الفنان حسام حبيب على الشائعات والأخبار المتداولة خلال الساعات الأخيرة الماضية والتي أفادت بالقبض عليه، كما أوضح طبيعة العلاقة بينه وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب مؤكدًا أن علاقتهما لا تزال قائمة على الحب والوفاء.

كما أكد على تمسكه بمساندة الفنانة شيرين عبدالوهاب، بل ودعا كل جمهورها ومحبيها لمساندتها ودعمها؛ وذلك من خلال بث مباشر جمعه بالإعلامية بسمة وهبة، ونشرته الأخيرة من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

هذه حقيقة القبض على حسام حبيب!

حسام حبيب: أنا مش محتاج فلوس شيرين

رد المطرب حسام حبيب على الأنباء التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية والتي تفيد بالقبض عليه؛ مؤكدًا أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصحة حيث قال: "أنا في بيتي والكلام مش حقيقي، أنا بقالي 4 سنين مش بيتقال عليا حاجات حقيقية، كل الناس طول الوقت بتبص على أي حاجة غير الحقيقة"، مضيفًا: "إشاعة القبض عليا مش مظبوطة، ومعروف مين بيطلعها دي حملة ممنهجة ضدي، والمرة دي فيها غلط كبير لأن أولًا في تسريب لتحقيقات النيابة، وكل مرة إدعائته بتكون غير حقيقية وأنا مش برضى أتخذ أي إجراء إكرامًا، ومش فاهم ليه الشخص ده قلبه عامل كده وجايب اللي جواه ده منين، أنا مستني ربنا هيجيب لي حقي".وعما تردد بشأن استغلالماديًا رد قائلًا: "الناس معذورة هما سمعوا كلام مش حقيقي في وقت من الأوقات، حتىبتقول حاجات في عصبيتها وترجع تندم، هي عاملة زي الطفل في غضبها بتتنرفز وبعدها بتهدى".

وتابع: "هو أنا مشتغلتش قبل كده كنت عاطل ومش بشتغل قبل شيرين؟ أنا طول عمري من وقت ما اشتغلت مش باخد مليم من أهلي حتى في جوازتي أنا بعت فيلتي وعربيتي وساعاتي عشان ماخدش مليم من أهلي ولا من شيرين، أنا كنت بصرف كده ولو مشتغلتش أنا مش محتاج لشيرين ومش محتاج لحد، وربنا ما يحوجني لحد ولا حتى لأهلي".

View this post on Instagram A post shared by Basma Wahba (@basma_wahba)

أطلعوا على حسام حبيب يكشف حقيقة تعرض شيرين لوعكة صحية

رسالة شديدة اللهجة إلى شقيق شيرين

دعم ومساندة على الرغم من الضغط

وفي رسالة شديدة اللهجة وجهها إلى شقيق المطربة، قال فيها: "يعني الأخ دا بدل ما يشوه أخته ويشوهني يروح يبص على أخته مرة واحدة بدل ما هو مضيع وقته في الكلام ده، وقت خناقاتنا كان بيتقالها كلام مش حقيقي زي دلوقتي، كان يقال لها معلومات وأشياء ليست حقيقية، وهو عنده القدرة يضحك على شعوب ولازم الناس تقف له والدولة وأنا هتصدى له، بس هو عامل حساب إن اللي قدامه مش بيقفله حتى بالقانون حفاظا وإكرامًا على العشرة وأخته، لكن أقسم بالله مش هسيب حقي".وتابع: "أنا بقالي أسبوع بكلم كل أصحابها المحترمين بقولهم يساعدوني عشان أنا خايف من ضغط الناس ومش عشاني عشان أنا عندي أم وأخت بيتأذوا أكثر مني، كل اللي بيحصل وبيتقال إني اتقبض عليا ده عشان يخوفوني ويخلوني أبعد عنها، وده ممكن يحصل أنا مش بخاف على نفسي أنا بخاف على أهلي".

وأكد حسام حبيب: "أنا مش هسيب شيرين تتأذي عشان خايف من الناس، أنا عايز الناس تقف معايا ومعاها لحد ما ربنا يظهر الحقيقة، لو موقفتش جنبها مين هيقف جنبها، إذا كان أقرب الناس اللي من دمها مش بيطلوا عليها، أنا بطلب من الناس تمشي ورا الكداب لحد باب الدار".

شيرين مفتقدة الأهل والحنية

حسام حبيب: غلطة عمري أني تدخلت بين شيرين وأهلها

وأكملمتحدثاً عنوما تتعرض له: "مفتقدة كل حاجة الحنية والأهل والناس الكويسة لأن الوحشين أكتر، أقسم بالله هي مظلومة بالناس اللي حواليها، في شر لما تيجي توصفه الناس متصدقوش من كتر ما هو مش في خيالهم، شر أنا مشفتوش لا في حكايات ولا روايات ولا سينما ولا الأديان ولا تاريخ ولا تخطيط بالدقة دي، هي دايماً بتقولي أنها معندهاش غير كلمة واحدة "ليه"، الأذى جايلها من أقرب الناس ومن كل حد أحسنت له بعد عنها وعمل لها بلاوي، وكل حد أحسن لها بيطلع عنه كلام عشان يبعد".كما كشفعن ندمه الشديد لمحاولته التدخل في إصلاح العلاقة بين الفنانةوأسرتها خلال فترة ارتباطهما، معتبرًا أن تلك الخطوة كانت من أكبر أخطائه، مشددًا على أنه يرفض استغلال اسمه في أي خلافات أو أزمات؛ قائلًا: "غلطة عمري إني صالحتعلى أهلها، ومش هسيب حقي.. كفاية كده وبلاش حد يعمل ترند على حسابي"، مشددًا على ضرورة الوقوف بجانبودعمها، وعدم التدخل في حياتها الشخصية، مؤكدًا على استمراره لمساندتها ودعمها والوقوف بجوارها، مشيرًا إلى ذهابه لزيارتها في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها.

حقيقة تعرض شيرين لوعكة صحية!

يُذكر أن الفناننفى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية، حول تعرض الفنانةلوعكة صحية مفاجئة، واستدعاء الأطباء إلى منزلها لمتابعة حالتها الصحية والنفسية.

وأكد حسام حبيب في تصريحات صحفية، أن كل ما تم نشره عن تعرض شيرين لوعكة صحية عارٍ تمامًا من الصحة، وطالب الجميع بضرورة تحري الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار وتداولها تجنباً للمسائلة القانونية.

ومؤخراً أصدر حسام حبيب بياناً رسمياً كشف من خلاله عن اتخاذه الإجراءات القانونية ضد المحامي ياسر قنطوش، بعدما أصدر الأخير بيانًا يكشف عن عودته للفنانة شيرين عبد الوهاب.

وقال حسام حبيب في البيان: "في ضوء ما تم تداوله مؤخراً من تصريحات غير صحيحة نسبت لي من قبل المدعو ياسر قطنوش المحامي السابق للفنانة شيرين عبد الوهاب، أعلن أنني بدأت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضده هو وكل من يستخدم أو يروّج لأقوال غير دقيقة أو مغلوطة تمس سمعتي، وذلك لحماية مصلحتي القانونية والشخصية".

وأكد حبيب أن هذه التصرفات تأتي في إطار محاولة يائسة من قطنوش للضغط على الفنانة شيرين عبد الوهاب، التي اتخذت قرارها بالاستغناء عن خدماته بسبب أخطائه المتكررة معها ونتيجة تقصيره اخفاقه في أغلب القضايا القانونية المكلف بها والتي تسبب فيها في أزمات متعددة.

