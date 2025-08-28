من أحمد وأحمد إلى هيروشيما.. السقا يجمع فريق النجاح مجددًا

أيمن بهجت قمر ينشر صورة مع فريق عمل فيلم "هيروشيما"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 أغسطس 2025 09:59 مساءً - يخوض الفنانتجربة سينمائية جديدة بعنوان ""، والذي يتعاون من خلاله بالمخرج أحمد نادر جلال، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققاه معًا في فيلم "أحمد وأحمد" المعروض حاليًا بدور السينما، كما يشاركه في العمل المؤلف أيمن بهجت قمر، الذي سبق أن تعاون معه في عدد من الأعمال السينمائية الناجحة.وبالتزامن مع التحضيرات الخاصة بفيلم "هيروشيما"، قام الكاتب والمؤلف أيمن بهجت قمر بالترويج للعمل، من خلال نشر صورة عبر صفحته على "فيسبوك"، جمعته بنجم الفيلم أحمد السقا والمخرج أحمد نادر جلال.وفي تعليقه على الصورة، ناشد أيمن بهجت قمر محبيه ومتابعيه بالدعاء له ولفريق عمل الفيلم؛ بأن يحالفهم الحظ والتوفيق، فكتب قائلًا: "دعواتكم.. هيروشيما".

فيلم "هيروشيما" يعد من نوعية أفلام الأكشن والغموض، حيث يسلط الضوء على خطورة التكنولوجيا عندما تستخدم بشكل خاطئ، وتأثيرها السلبي على العلاقات الإنسانية، وتأثيرها المدمر على المجتمع.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من الفنانين، منهم: ياسمين رئيس، حنان مطاوع، دياب، عمرو عبد الجليل، علاء مرسي، ناهد السباعي، هدى الإتربي، وعدد كبير من الفنانين والشباب، إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف وإنتاج أيمن بهجت قمر وأحمد بدوي وزيد الكردي.

أحمد السقا وأيمن بهجت قمر يجتمعان مجددًا

السقا في فيلم "أحمد وأحمد"

جدير بالذكر، أن الكاتب والمؤلف، سبق أن تعاون معفي فيلمين؛ الأول "ابن القنصل" الذي عرض عام ولاقى نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولة الفيلم كل من خالد صالح، غادة عادل، خالد سرحان وآخرون، من إخراج عمرو عرفة.فيلم "ابن القنصل" يحكي قصة مزور محترف، يلقب بـ "القنصل" لمهارته في تزوير المستندات، يقع في يد الشرطة ويدخل السجن. بعد خروجه، يحاول شاب يدعى عصام (أحمد السقا) استغلاله للحصول على سبائك ذهب كبيرة، قام القنصل بإخفائها قبل سجنه بعد خداع والد "عصام"، ويتمكن عصام في النهاية من خداع القنصل وكسب ثقته والحصول على السبائك.كما تعاونا معًا في فيلم (من 30 سنة) عام 2016، وشارك في بطولة العمل بحانب أحمد السقا كل من: منى زكي، ميرفت أمين، شريف منير، رجاء الجداوي، وآخرون، وإخراج عمرو عرفة.وتدور أحداث الفيلم حول "عمر" الذي يعود من الخارج ليقسم ثروته على عائلته المكونة من تسعة أفراد بالتساوي، ولكنه يخبرهم بأن أمواله ملعونة ولعنتها تطارد من يحصل عليها أينما ذهب، وبالفعل يقتنع ابن عمته "عماد" بالأمر بعد وقوع الضحايا بطريقة غريبة بين أفراد العائلة على التوالي، ويحاول كشف اللغز وراء تلك اللعنة.

جاءت أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التي يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد، (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

وتتوالى الأحداث، حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا؛ أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، ويجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين، ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفيْ الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل أشرف على كتابته أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

