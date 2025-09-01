كيت ميدلتون تُكرّم المراهقة الرحلة ليز هاتون في يوم ميلادها الثامن عشر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 سبتمبر 2025 03:58 مساءً - في لفتة مؤثرة، حرصت كيت ميدلتون، أميرة ويلز، على تذكر المراهقة الراحلة ليز هاتون التي توفيت بالسرطان عن عمر 17 عامًا، العام الماضي، وذلك بمناسبة يوم ميلادها الثامن عشر الذي وافق 31 أغسطس.

تكريم خاص لهاتون في قلعة وندسور

Remembering Liz Hatton today on what would have been her 18th birthday. The photo shown in this image was taken by Liz during an Investiture at Windsor Castle in October 2024, and is on display today in the spot where it was taken. ❤️ pic.twitter.com/3awN3e7au9 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) August 31, 2025

نشرت كيت ميدلتون عبر حساباتها الرسمية هي والأمير ويليام على وسائل التواصل الإجتماعي صورة فوتوغرافية معروضة على حامل في قلعة وندسور، التقطتها ليز بنفسها خلال حفل تنصيب أُقيم في أكتوبر 2024. وجاء في التعليق المرفق: "نتذكر ليز هاتون اليوم في ذكرى يوم ميلادها الثامن عشر. الصورة المعروضة التقطتها ليز خلال حفل تنصيب في قلعة وندسور في أكتوبر 2024، وهي معروضة اليوم في نفس المكان الذي التُقطت فيه".

المنشور أثار تفاعلًا واسعًا، كما تمت إعادة مشاركته عبر حساب ليز على إنستغرام، حيث وجهت عائلتها رسالة مؤثرة قالت فيها: "كان من المفترض أن تتم ليز اليوم 28 عامًا. نتساءل ماذا كانت ستكتب في هذا المنشور؟ أظن أنها كانت ستقول شيئًا مثل: (إلى حياة مليئة بالتقاط الصور).

ويُذكر أن في مارس الماضي، كان ويليام وكيت قد أشادا بـ"قوة وإبداع ليز ووالدتها فيكي هاتون خلال اليوم العالمي للمرأة، مؤكدين أن لقاءهما بالمراهقة وعائلتها في وندسور كان "شرفًا كبيرًا".

رحيل هادئ بعد معركة مع السرطان

View this post on Instagram A post shared by BBC Radio 4 (@bbcradio4)

توفيت هاتون العام الماضي بعد تشخيص إصابتها بورم خلايا صغيرة مستديرة الشكل، وهو ما أعلنته والدتها في وقتٍ سابق على موقع إنستغرام.

وقد أعدّت المصورة الراحلة قائمة أمنيات - تضمنت رغبتها في مقابلة الأميرة كيت - في يناير 2024، وفقًا لـ BBC News. وهو ما حدث بالفعل حيث اجتمع أمير وأميرة ويلز بهاتون وعائلتها في قصر وندسور.

وبعد وفاة هاتون، كتب أمير وأميرة ويلز في بيان: "نشعر بحزن عميق لسماع نبأ وفاة ليز هاتون. لقد كان شرفًا لنا أن نلتقي بمثل هذه الشابة الشجاعة والمتواضعة".

وأضافا "أفكارنا وصلواتنا مع والدي ليز، فيكي وآرون، وشقيقها ماتيو في هذا الوقت الصعب الذي لا يمكن تصوره".

