ديمي مور تساند قرار زوجة بروس ويليس بنقله إلى منزل رعاية

رغم مرور أكثر من عقدين على طلاقهما، ما زالت الممثلة ديمي مور تقف إلى جانب أسرة زوجها السابق بروس ويليس، خاصةً بعد الانتقادات التي تعرضت لها زوجته الحالية إيما هيمنغ بشأن قرار العائلة نقله إلى منزل لتلقي الرعاية الكاملة.

قرار صعب من أجل العائلة

Demi Moore Has 'So Much Compassion' for Ex Bruce Willis' Wife Emma Heming During His Dementia Battle https://t.co/uRfENtBiRa — People (@people) September 2, 2025

كان قد أُعلن في عام 2023 إصابة النجم العالمي بروس ويليس بالخرف الجبهي الصدغي، بعد عام من ابتعاده عن الأضواء. وفي مقابلة مع الإعلامية ديان سوير عُرضت على قناة ABC في 27 أغسطس الماضي، أوضحت زوجته إيما أن حالته في منزل رعاية متخصص كان "من أصعب القرارات التي اتخذتها"، لكنها أكدت أن الخطوة جاءت أولًا من أجل بناتهما، قائلة: "كنت أعلم أن بروس سيحب أن يكون لبناته منزل مُهيأ لاحتياجاتهن، لا لاحتياجاته فقط". وأضافت أن العائلة تزوره يوميًا، سواء على مائدة العشاء أو لمشاهدة فيلم معه.

وفي مقابلة إذاعية حديثة عبر The Oprah Podcast بثت أوبرا وينفري مقطعًا صوتيًا لديمي مور تشيد فيه بزوجة بروس الحالية، حيث قالت مور: "لا يوجد دليل للتعامل مع مثل هذا الموقف، ومع أنني الزوجة السابقة، إلا أن عائلتنا مترابطة. الكثير وقع على عاتق إيما، وأعتقد أنها قامت بعملٍ رائع".

وأضافت: "لقد بذلت إيما جهدًا كبيرًا لفهم هذا الأمر برمته، والأجمل من ذلك، وهو ما تتحدث عنه في الكتاب، هو إدراكها لأهمية أن يعتني مقدمو الرعاية بأنفسهم. وإن لم يخصصوا وقتًا كافيًا للتأكد من أنهم بخير، فلن يتمكنوا من رعاية أي شخص آخر".

وأكملت حديثها داعمة لتصرف إيما، وكذلك لكتاب إيما الذي تتحدث فيه عن تجربتها: "أشعر بتعاطف كبير مع إيما في هذا، كونها شابة. لم يكن أحد ليتوقع ما آلت إليه الأمور، لقد تحلّت بقدرٍ كبير من الخوف والقوة والشجاعة في اجتياز هذه المحنة. وأعتقد أن كتابها سيكون مفيدًا جدًا للكثيرين ممن يمرّون بهذه التجربة".

وتابعت حديثها عن بروس قائلة: "الأمر صعب. من الصعب أن ترى شخصًا كان مليئًا بالحياة والقوة يتغير بهذه الطريقة. لكن من وجهة نظري، من المهم أن تلتقي بهم حيث هم، لا أن تتوقع منهم أن يكونوا كما كانوا، لأننا إذا استعدنا ما حدث وما فقدناه، فسيولّد ذلك قلقًا وحزنًا".

ديمي مور تحتفل بيوم ميلاد بروس ويليس

احتفلت الممثلة الأمريكية الشهيرة ديمي مور، بيوم ميلاد زوجها السابق النجم العالمي بروس ويليس الذي بلغ في مارس الماضي عامه السبعين. ورغم انفصال ويليس ومور منذ سنوات طويلة، إلا أنهما يتمتعان بعلاقة صداقة قوية، دامت حتى يومنا هذا, ونشرت ديمي مور، 62 عامًا، مجموعة من الصور المميزة لها بصحبة بروس ويليس، وعلقت على المنشور قائلة: "يوم ميلاد سعيد بروس ويليس! نحبك".

وتضمن منشور مور على إنستغرام صورًا متنوعة لبروس مع بناته الثلاث وحفيدته؛ لويتا إيزلي توماس ويليس، 23 شهرًا.

يذكر أن مور، انفصلت عن ويليس عام 2000 بعد زواج دام 13 عامًا، وللزوجين السابقين ثلاث بنات؛ رومر، 36 عامًا، سكوت، 33 عامًا، وتالولا، 31 عامًا. وبعد الانفصال بفترة طويلة، تزوج ويليس من زوجته إيما هيمينغ ويليس عام 2009، وأنجبا ابنتين: مابل، 12 عامًا، وإيفلين، 10 سنوات.

واعتزل ويليس التمثيل بعد تشخيص إصابته بفقدان القدرة على الكلام عام 2022. وشُخِّص لاحقًا بالخرف الجبهي الصدغي عام 2023.

إليكِ هذا الخبر بروس ويليس بظهور نادر في نزهة بـ لوس أنجلوس

تقاعد بروس ويليس عام 2022

كانت قد أعلنت عائلة بروس ويليس خبر تقاعده نهائياً عن ممارسة مهنة التمثيل في مارس من عام 2022، بعد تأكد إصابته بفقد النطق، وأصدر أفراد العائلة بياناً مشتركاً موجهاً إلى الجمهور، أشاروا فيه إلى أن التشخيص الطبي أكد أن حالة بروس ويليس ستؤثر بشدة على قدراته المعرفية.

وحسب البيان حينها أُصيب بروس ويليس بـ"الحبسة الكلامية"، وهو اضطراب لغوي ناتج عن تلف في الدماغ يؤثر على قدرة الشخص على التواصل، وأضاف: "إلى جمهور بروس المذهل، كعائلة أردنا أن نخبركم أن حبيبنا بروس يعاني من بعض المشكلات الصحية، وقد تم تشخيصه مؤخراً بحبسة في القدرة على الكلام، مما يؤثر على قدراته المعرفية"، وتابع: "نتيجة لهذا ومع الكثير من الاعتبار، يبتعد بروس عن المهنة التي كانت تعني له الكثير".

واختتم البيان موجهاً كلامه للجمهور: "هذا وقت مليء بالتحديات لعائلتنا ونحن نُقدر بشدة استمرار حبكم وتعاطفكم ودعمكم ونحن نتحرك من خلال هذا كوحدة عائلية قوية، وأردنا جذب معجبيه لأننا نعرف مقدار ما يعنيه بالنسبة لكم، وكما كان بروس يقول دائماً "عِش حياتك"، ونحن نخطط معاً للقيام بذلك".

وبعد مرور عام على إعلان تقاعده نهائياً عن ممارسة مهنة التمثيل، أصدرت العائلة بياناً جديداً ذكرت به أن الحالة الصحية للنجم تدهورت، وهو مصاب بمرض نادر جداً يُعرف بالـ"الخرف الجبهي الصدغي" أو ما يُعرف بـFTD.

قد ترغبين في معرفة بروس ويليس مصاب بالخرف الجبهي الصدغي

