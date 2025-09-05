أنجلينا جولي في لوك جديد خلال تصوير أحدث أفلامها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - تعود النجمة العالمية أنجلينا جولي Angelina Jolie إلى دائرة الضوء مجدداً، إذ تشارك حالياً في مشروع سينمائي جديد يتم تصويره في لندن، يحمل تجربة جديدة في المضمون والشكل أيضاً، حيث اعتمدت جولي في الفيلم الجديد لون وتسريحة شعر مختلفة عما تبدو عليه في الواقع.

أنجلينا جولي تُجري تحولاً جذرياً في شكلها

خلال تصوير أحدث أفلامها Anxious People، ظهرت أنجلينا جولي بتسريحة شعر جديدة، حيث اعتمدت قصة شعر أشقر قصيرة، وهو تغيير ملحوظ عن شعرها البني الطويل المعتاد، مع أنها تحولت في الأشهر الأخيرة إلى لون أفتح.

وقد تم التقاط صور للممثلة في موقع التصوير في لندن يوم الخميس بشعرها القصير الذي يُبرز ملامح وجهها، متألقةً بملابس أنيقة بلون كريمي. وضعت أحمر شفاه باللون الأحمر الفاقع، وطلاء أظافر أحمر بنفس اللون؛ لإكمال إطلالتها اللافتة.

وصُوّرت جولي، البالغة من العمر 50 عاماً، بين اللقطات إلى جانب ابنها الأكبر، مادوكس، البالغ من العمر 24 عاماً. وقد سار مادوكس على خطى والديه، حيث ظهر لأول مرة كزومبي غير مذكور في فيلم والده "براد بيت" World War Z عام 2013، ثم أصبح المنتج التنفيذي لفيلم First They Killed My Father عندما كان عمره 15 عاماً فقط.

فيلم Anxious People

Anxious People فهو فيلم مقتبس من رواية سويدية صدرت عام 2019 تحمل الاسم نفسه للكاتب فريدريك باكمان. وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الغرباء الذين يتم احتجازهم كرهائن خلال فعالية مفتوحة.

وفقاً لموقع Deadline، "عندما تأخذ غريس، سارقة بنوك مترددة، المجموعة كرهائن عن غير قصد، تسود الفوضى وتكثر المشاركة، وتنكشف الأسرار، ولا تسير الأمور كما هو مخطط لها".

وتلعب جولي دور سيدة تُدعى "زارا"، وهي مصرفية استثمارية. ويشارك في بطولة الفيلم أيضاً إيمي لو وود في دور غريس، وجيسون سيغل.

فيلم ماريا آخر أعمال أنجلينا جولي

View this post on Instagram A post shared by Netflix Film (@netflixfilm)

من الجدير بالذكر أن آخر أعمال أنجلينا جولي السينمائية كانت من خلال فيلم ماريا Maria، وهو فيلم سيرة ذاتية عن مغنية الأوبرا الرحلة السوبرانو الأسطورية ماريا كالاس، وأخذ طابعاً درامياً موسيقياً.

ويأتي الفيلم من إخراج بابلو لارين، وتأليف ستيفن نايت، وإنتاج فريمانتل. ويُشارك ببطولة الفيلم بجانب أنجلينا جولي: فاليريا جولينو، هالوك بيلجينر، كودي سميت ماكفي، ألبا رورواشر، وبييرفرانشيسكو فافينو.

يحكي فيلم ماريا -الذي يمثل ختام لارين لثلاثيته التي تتكون من فيلمي "جاكي" عن جاكي كينيدي و"سبنسر" عن الأميرة ديانا- القصة المضطربة والجميلة والمأساوية لحياة ‏أعظم مغنية أوبرا في العالم، والتي استعادتها، وأُعيد تصورها خلال أيامها الأخيرة في باريس في ‏السبعينيات، وفقاً لبيان صحفي.

كان لدى كالاس نطاق صوتي يمتد لثلاثة أوكتافات، مما جعلها نجمة أوبرا عالمية. توفيت في باريس عام ‏‏1977 إثر نوبة قلبية، بحسب صحيفة The Guardian.

وتم تصوير ‏Maria‏ على مدار ثمانية أسابيع في باريس واليونان وبودابست وميلانو، ويحتوي الفيلم على ‏الملابس الأصلية التي ارتدتها كالاس، وفقاً لبيان صحفي.‏

