قصر باكنغهام يعلن وفاة دوقة كينت عن عمرٍ ناهز الـ 92 عاماً

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 03:59 مساءً - في خبر أصاب جميع أفراد العائلة المالكة البريطانية بالصدمة والحزن، أعلن قصر باكنغهام خبر وفاة دوقة كينت؛ الدوقة كاثرين، عن عمرٍ يناهز 92 عامًا.

بيان قصر باكنغهام عن وفاة دوقة كينت

شارك قصر باكنغهام خبر وفاة دوقة كينت من خلال نشر صورة للدوقة بالأبيض والأسود، وابتسامتها المعتادة ترتسم على وجهها، وجاء بالتعليق التالي: "ببالغ الحزن والأسى، ينعى قصر باكنغهام وفاة صاحبة السمو الملكي دوقة كينت. توفيت صاحبة السمو الملكي بسلام الليلة الماضية في قصر كينسينغتون، محاطةً بعائلتها"، وأضاف البيان: "ينعى الملك والملكة وجميع أفراد العائلة المالكة دوقة كينت وأبناءها وأحفادها في حزنهم على فقيدتهم، مستذكرين بشغف إخلاص الدوقة طوال حياتها لجميع المؤسسات التي ارتبطت بها، وشغفها بالموسيقى، وتعاطفها مع الشباب".

نبذة عن دوقة كينت

الدوقة كاثرين، دوقة كينت هي أكبر أفراد العائلة المالكة سنًا، وهي متزوجة من الأمير إدوارد، دوق كينت؛ ابن عم الملكة إليزابيث الثانية الراحلة. وُلدت الدوقة كاثرين وورسلي، من عائلة أرستقراطية مالكة للأراضي في يوركشاير، وانضمت إلى العائلة المالكة عام1961 حينما تزوجت من دوق كينت، حفيد الملك جورج الخامس. لديهما لدى ثلاثة أبناء، لكن ابنًا آخر ولد ميتًا.

كانت الأميرة آن من بين وصيفات الشرف في حفل زفافهما في كاتدرائية يورك مينستر، بحضور الملكة إليزابيث الثانية والأمير تشارلز الراحلين.

سيُذكر اسم الدوقة كاثرين كشخصية مألوفة في بطولة ويمبلدون للتنس، حيث سلمت الجوائز - وواست من فقدوا، ومن بينهم يانا نوفوتنا التي غمرتها الدموع عام 1993.

