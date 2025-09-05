دوقة كينت: سيدةٌ ملكية احتوتها القلوب بعيداً عن الأضواء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 5 سبتمبر 2025 05:05 مساءً - أعلن قصر باكنغهام منذ قليل خبرَ وفاة الدوقة كاثرين، دوقة كينت، عن عمرٍ يناهز الـ92 عاماً؛ حيث كانت أكبر أفراد العائلة المالكة البريطانية سناً.

وعلى الرغم من قلة الظهور الإعلامي لدوقة كينت، إلا أنها حاضرة بأعمالها وإنسانيتها، التي جعلتها رغم رحيلها، لاتزال حاضرةً في قلوب كلّ مَن عاصرها ولمس اهتمامها وعنايتها.

وفي الموضوع التالي، سنقترب أكثر من الدوقة الراحلة، وسنسلّط عليها الضوء؛ ليتعرّف إليها مَن لم يحالفه الحظ بمعرفتها عن قُرب؛ لنتعرّف سوياً إلى حياتها الزاخرة بالأعمال الخيرية والنبيلة.

مَن هي دوقة كينت؟

وُلدت الدوقة كاثرين في 22 فبراير من عام 1933، وهي أصغر أبناء السير ويليام ورسلي الراحل وابنته الوحيدة. تلقّت تعليمها في مدرسة الملكة مارغريت بالقرب من يورك، وفي مدرسة رونتون هيل في نورفولك.

منذ صغرها، أظهرت موهبة موسيقية، تعلّمت العزف على البيانو والأرغن والكمان، وظلت تعزف عليها طوال حياتها. عملت لفترة من الوقت في دار للأطفال في يورك، وقامت بالتدريس في حضانة مدرسة تمهيدية في لندن، قبل أن تنتقل إلى أكسفورد لدراسة الموسيقى.

دوقة كينت وارتباطها بالعائلة المالكة البريطانية

أصبحت دوقة كينت من أحد أفراد العائلة المالكة البريطانية حينما تزوّجت من الأمير إدوارد، دوق كينت، في 8 يونيو عام 1961. وقد التقيا أول مرة عام 1956، وتمت خِطبتهما في مارس من عام 1961. وأصبح لديهما ثلاثة أبناء- لا يقومون بأيّة واجبات ملكية- وهم: جورج، إيرل سانت أندروز، ليدي هيلين وندسور، اللورد نيكولاس وندسور، بينما لديهما 10 أحفاد.

دوقة كينت ودورها داخل أروقة القصر البريطاني

في عام 1977 مُنحت وسام الصليب الأعظم من وسام الملكة الفيكتوري الملكي (GCVO).

اشتُهرت بدعمها لدوق كينت في دوره كرئيس لنادي عموم إنجلترا للتنس، وخاصةً في ويمبلدون؛ حيث قدّمت كأسَ فردي السيدات لسنوات عديدة. ومن أبرز لقطاتها في بطولة ويمبلدون، عندما واست جانا نوفوتنا بعد هزيمتها في نهائي عام 1993.

حصلت على وسام الحرية الفخري لمدينة يورك عام 1989. حافظت على صِلاتها بالمقاطعة بصفتها نائبة العقيد العام لحرس الفرسان الملكي، وشغلت أيضاً منصب نائبة العقيد العام لفيلق القائد العام وفيلق اللوجستيات الملكي حتى وفاتها عام 2025.

ترْك المهام الملكية والاهتمام بالموسيقى والعمل الإنساني

على الرغم من المهام الملكية التي كانت تُسند لدوقة يورك، إلا أن شغفها بالموسيقى لم ينقطع. فكانت سفيرةً لشركة ألدبورغ للإنتاج في سوفولك، وشغلت منصب رئيسة الكلية الملكية الشمالية للموسيقى (مانشستر) لمدة 35 عاماً، كما كانت عضواً في مجلس أمناء المؤسسة الوطنية لموسيقى الشباب بلندن.

تقاعدت عن العمل كعضو عامل في العائلة المالكة عام 2002؛ للتركيز على عملها الخاص والخيري في هذا القطاع.

لسنوات عديدة، درّست الموسيقى في مدرسة ابتدائية في هال. في عام 2004، أسست مؤسسة "مواهب المستقبل" الخيرية، التي تهدف إلى منح كلّ طفل فرصة متساوية للتفوُّق في الموسيقى؛ فقد أتاحت لهم المؤسسة الخيرية فرصة تحقيق إمكاناتهم من خلال تطوير مواهبهم الموسيقية.

وقد جابت الدوقة العالم لصالح اليونيسف (صندوق الأمم المتحدة للطفولة) ومنظمة الخدمات التطوعية في الخارج (VSO)؛ مسلطةً الضوء على مناطق محرومة محددة. في عام 1999، زارت كمبوديا ومقدونيا ونيبال.

وكانت رئيسةً لمؤسسة NCH Action For Children، ورئيسةً وعضوةً في مجلس إدارة مؤسسة ماكميلان لإغاثة مرضى السرطان، كما ترأّست لجنة لندن لنداء مستشفى مانشستر كريستي للسرطان. أيضاً كانت الدوقة راعيةً لصندوق RUC الخيري في أيرلندا الشمالية. كما تطوّعت في مأوى باسيج الليلي للمشردين، الذي أسسه الكاردينال باسيل هيوم.

