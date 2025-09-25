مشرفانا في كل مكان.. كارمن سليمان تهنىء أنغام بعد حفلها الأخير في لندن

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 01:00 مساءً - هنأت الفنانة كارمن سليمان الفنانة أنغام بعد نجاح حفلها الأخير في لندن على مسرح رويال ألبرت هول العريق، خاصة وأنها المطربة المصرية الوحيدة التي قامت بالغناء الطربي بعد الفنان عبد الحليم حافظ على هذا المسرح، وذلك بعد مرور 58 عامًا على حفله.

رسالة كارمن سليمان لأنغام

نشرت كارمن صورة لأنغام من الحفل عبر موقع التدوينات إكس، وكتبت تعليقًا قالت فيه " الله عليكي يا نغومة يا صوت مصر نورتي المسرح والدنيا كلها يا حبيبتي ألف حمد لله على سلامتك، دايما مشرفانا في كل مكان في العالم.. حقيقي فخورة جدا".

تفاعل الجمهور مع هذا المنشور وأبدوا إعجابهم بعودة أنغام القوية، بعد المحنة الكبيرة التي مرت لكنها استطاعت أن تتجاوزها وتعود لجمهورها من جديد.

الله عليكي يا نغومة يا صوت مصر نورتي المسرح و الدنيا كلها يا حبيبتي ألف حمد لله على سلامتك دايماً مشرفانا في كل مكان في العالم .. حقيقي فخورة جداً @Angham #انغام_في_لندن #أنغام pic.twitter.com/4HZThYtTB1 — كارمن سليمان (@CarmenSoliman) September 24, 2025

إيهاب عبد الواحد لـ أنغام: أنتِ صوت مصر ونفتخر

كارمن سليمان ليست الوحيدة التي هنأت أنغام على نجاح حفلها فالملحن إيهاب عبد الوهاب، وجّه لها التهنئة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام" وكتب على صورتهما تعليقًا قال فيه "شكراً لثقتك في ألحاني وفني، شكراً لصوتك وإبداع أدائك وحضورك، شكراً لكونك جزءاً مهماً وكبيراً في حكايتي، شكراً إنك كنت سبباً لحفر اسمي في التاريخ، حمد الله على السلامة يا نغومة، كسرتي المسرح النهاردة، حقيقي انت صوت مصر ونفتخر".

أما الإعلامية لميس الحديدي فأعربت عن سعادتها بعودة أنغام والتي تجمعها بها علاقة صداقة قوية وقالت "وعادت أنغام لتمتعنا بصوتها، و تذيبنا بإحساسها و تبهرنا بطلتها .. عادت فى أبهى صورها بعد وعكتها .. و كان مسرح البرت هول مكتظا بمحبيها، ربما مازالت تتوجع قليلاً فهى ما كادت تشفى من وعكة صحية كبيرة لكن شفاءها فى غنائها فى جمهورها و سلامتها فى صوت تصفيقهم ، حمد الله على السلامة يا أم عمر يا حلوة امتعتينا كالعادة".

ماذا قالت أنغام في حفلها الأول بعد الأزمة الصحية؟

وكانت أنغام قد حرصت على توجيه الشكر لكل من ساندها ودعمها في الأزمة الصحية الشديدة التي تعرضت لها الشهر الماضي، معربة عن سعادتها بالدعوات الصادقة التي تلقتها والمحبة الكبيرة التي حصلت عليها من جمهورها خلال هذه المحنة.

وخصت أنغام بالشكر المستشار تركي آل الشيخ وهيئة الترفية السعودية، وذلك تقديراً لدعمهما الكبير الدائم للفن، وحرصهما على نقل الحفل المقام في لندن تليفزيونياً لجمهور أنغام في الوطن العربي، وقالت نصاً: "يارب تستمر روح الأخوة اللي ما بين مصر والسعودية، وتصمد ضد أي حد يحاول يوقع بينهم".

View this post on Instagram A post shared by MBC Masr (@mbcmasrtv)

