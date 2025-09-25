بعد أزمتها الصحية.. نجل رحمة أحمد يوجه لها رسالة مؤثرة 

مشاعر فياضة

حضور لافت في موسم رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 25 سبتمبر 2025 01:00 مساءً - خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم الفنانة، ترند منصات التواصل الاجتماعي ومحرك البحث الشهير "غوغل"، لتعرضها لوعكة صحية شديدة، بعد إصابتها بتضخم فى الكبد، وهنا حرص الكثير على الاطمئنان عليها ولاسيما المقربين منها من دائرة الوسط الفني.والشيء اللافت في هذا الأمر، هي الرسالة المؤثرة التي كتبها نجلها الصغير "صاصا" لها بطريقة عفوية كشفت عن مدى حبه الكبير لوالدته، ورغم الظروف الصحية التي تمر بها رحمة أحمد، إلا أنها حرصت على نشر رسالة نجلها، عبر خاصية " الستوري" التابعة لحسابها الرسمي على" انستغرام"، وجاء مضمونها كالتالي:" حمد الله على السلامة ياماما ياحبيبتنا، يلا عشان ترجعي البيت بسرعة جبنا لكي وردة ..صاصا".رحمة أحمد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بعملين دراميين، الأول هو مسلسل "" والذي دار في إطار كوميدي اجتماعي داخل عالم الكوافيرات، حيث جسدت شخصية هدى "بوسي"، وهي فتاة من طبقة بسيطة تحاول جمع 80 ألف جنيه لتحقيق حلمها بالزواج من خطيبها، وسط مواقف مليئة بالتحديات والطرافة.وشارك في المسلسل بجانب رحمة أحمد، عدد آخر من النجوم وهم: انتصار، هدى المفتي، محمد لطفي، سماح أنور، والعمل من إخراج كوثر يونس وتأليف غادة عبد العال.أما العمل الثاني فكان مسلسل "" وظهرت خلال أحداثه خلاله بشخصية عفريتة تظهر لبطل العمل حسام والي (أكرم حسني)، حيث تدور الأحداث وحول كابتن طيار حسام، الذى يرتكب خطأ غير مقصود أثناء إحدى رحلاته الجوية، ليتفاجأ بعدها بأن هناك أرواح بعض الركاب تظهر له وتطلب منه، باعتباره الناجي الوحيد المساعدة فى إتمام بعض المهام العالقة الخاصة بهم، وضم العمل عددًا آخر من الفنانين وهم، آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وضيوف الشرف محمد عبد الرحمن توتا، خالد كمال، إسماعيل فرغلي، وتأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة k media كريم أبو ذكري.يمكنكم قراءة ... أسماء جلال نجمة سينما نهاية عام 2025 وتقدّم بطولة 3 أفلام منتظرةلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».