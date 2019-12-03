شيماء سبت وفجر السّعيد تردّان على إهانة عهود العنزي للبحرين!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعربت الفنانة البحرينية شيماء سبت، عن استيائها الشديد من رد فعل الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي، على إقصاء المنتخب الكويتي أمام نظيره البحريني ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة "خليجي 24"، حيث إنها كانت تستفسر عن من سجل الهدف؟ ليرد عليها بعض الحاضرين بـ"البحرين"، فكان تعليقها "اللعنة"، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت شيماء رسالة عتب لعهود، عبر حسابها على تطبيق "سناب شات "، قائلة :"كلامي هذا موجه إلى أحد الشخصيات العامة الشخصية اللي المفروض تكون قدوة.. هي ما تمثل إلا نفسها.. أكيد هي ما تمثل كل شعب الكويت.. لأنه الكويت والبحرين شعب واحد وإحنا أهل وما تفرقنا كرة".

وأضافت :"حبيبتي ديه ترا لعبة.. كرة القدم يسمونها لعبة.. لكن واحدة مثلك تطولين وتتجاوزين وتقولي إنه البحرين ألعنه.. ده عيب في حقك إنتي مو بحق البحرين.. وإنتي ليكي جمهور في البحرين وايد يحبك وديه كرة مكسب وخسارة".

وأوضحت :"بس ما توصل إنتي مو إنسانة عادية عتبنا عليكي وايد عود ما توقعتها منك.. كل اللي أبيه أقوله لك رجعي نفسك وعيدي حساباتك.. شعب البحرين ما يستاهل منك هالكلام.. وشعب البحرين ناس تحب الكل وناس في حالها وعمرهم ما يغلطون على أحد.. ترى ما تسوى عليك كلمة قولتيها على كرة قدم بتنتهي لأني أحيانا الكلام اللي يتقال يجرح وله تأثير كبير وما بيتنساه لسنين طويلة".

واختتمت الفنانة البحرينية حديثها قائلة: "حتى لو إحنا في حالة غضب لازم نعرف ايش بنقول.. لأني أنا وإنتي وغيرنا من المشاهير كلامنا محسوب علينا.. والحمد الله أهل الكويت من كبار لصغار لمسئولين ما سمعنا منهم إلا كل خير وبالعكس يتغشمرون ويانا ويباركولنا ".

من جهتها انتقدت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، الإساءة التي أطالت دولة البحرين بعد إقصاء منتخبها للمنتخب الكويتي، وقالت في تدوينه لها عبر "تويتر"، ‏"‏‎البحرين بلادي مثل ما ‎الكويت بلادي... وغلاها بقلبي ما يقل عن غلاوة ‎الكويت... وأهل ‎البحرين أهلي واللي يسيء لهم يسيء لي وللكويت ... احترموا ‎البحرين نحترمكم".

كما نشرت الإعلامية الكويتية تدوينة أخرى قالت فيها "‏اللي يغلط على ‎البحرين فهو يغلط على قلوبنا ككويتيين هذي ‎البحرين ماي العين".

وجاء تعليق فجر ردا علي ما قالته الكاتبة الإماراتية خلود الدهيم عبر حسابها بتويتر"هل يعقل يا سادة يا كرام بسبب "فاشنيستا" تحدث خلافات بين دولتين شقيقتين !! الكويت والبحرين واحد وهذه لا تمثل إلا نفسها وتربيتها".

وكانت أثارت الفاشينيستا الكويتية عهود العنزي، استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين، بعد تسريب مقطع فيديو لها، يوثق ردة فعلها على إقصاء المنتخب الكويتي أمام نظيره البحريني، وبعد الضجة التي أحدثها هذا التصرف؛ ظهرت عهود في مقطع فيديو جديد؛ قدمت فيه اعتذارها للجمهور البحريني، معلنة أنها "لم تقصد الإساءة أبدًا لأشقائها"، واستغربت من الضجة المثارة حول هذا الموضوع.

وقالت عهود؛ "أولًا أقدم اعتذاري للبحرينيين، فأنا كنت أتحدث عن المباراة ولم أقصد الإساءة للشعب البحريني، وإنما بعض الأهداف التي شهدتها المباريات.. وهذا حماس فقط".

واعتبرت أن البعض أخذ ردة فعلها بـ"حساسية"، مؤكدة أنها تابعت المباراة وهنأت البحرين على الفوز؛ لأنها تعدّ الكويت والبحرين "شعبًا واحدًا"، معربة عن أسفها وطالبت الجميع بـ"التحلي بالروح الرياضية".

واستغربت الفاشينيستا الكويتية ممن أسمتهم بـ"المتصيدين" الذين يحاولون الإساءة إلى شخص بمجرد أن يتكلم أو تصدر منه كلمة.