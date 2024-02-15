شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 15-2-2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 15-2-2024.





إيقاف تداول 8 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: ديجيتايز للاستثمار والتقنية، والعربية للمحابس، وايه كابيتال القابضة، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، وكونتكت المالية القابضة، وراية لخدمات مراكز الاتصالات، والمصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، ووثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري.





البورصة تربح 9 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من التعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.3 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.041 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.1 مليار ورقة مالية بقيمة 6.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 170.6 ألف عملية لعدد 207 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.81% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.39%، والعرب على 5.8%، واستحوذت المؤسسات على 17.23% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.76%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 116.8 مليون جنيه، 32.3 مليون جنيه، 315.1 ألف جنيه، 155.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 267.9 مليون جنيه، 37.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 28926 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 35484 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 12317 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.44% ليغلق عند مستوى 7243 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 10161 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 6576 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1456 نقطة.

وصعدت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:- حق اكتتاب شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية-1 بسعر إغلاق 0.114 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 22.58%.

- أي كابيتال القابضة بسعر إغلاق 0.945 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.92%.

- المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية بسعر إغلاق 0.323 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.77%.

- كونتكت المالية القابضة بسعر إغلاق 5.300 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 12.77%.

- العربية للمحابس بسعر إغلاق 2.540 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 11.89%.





وضمت الأسهم المتراجعة:- وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 13.380 جنيه بنسبة تراجع بلغت 15.80%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 2.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.76%.

- المتحدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 7.350 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.30%.

- مصر بني سويف للأسمنت إغلاق 48.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.81%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.132 دولار بنسبة تراجع بلغت 3.65%.