شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أرباح «جرير» إلى 219.3 مليون ريال في الربع الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفضت أرباح شركة جرير للتسويق بنسبة 11.5% في الربع الأول من 2024، مسجلة 219.3 مليون ريال، مقابل 247.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن على الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 2.5% فقط إلا أن اجمالي الربح شهد انخفاضا أكبر إذ بلغ 9.0% بسبب الانخفاض النسبي لهامش الربحية على الهواتف الذكية للحفاظ على الحصة السوقية، وهو العامل الأساسي الذي أدى الى انخفاض صافي الربح بواقع 11.5%.

ووفقا للشركة فإن على الرغم من انخفاض المبيعات بنسبة 5.4% إلا أن اجمالي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق شهد انخفاضا أكبر حيث بلغ 10.2% بسبب الانخفاض النسبي لهامش الربحية وخاصة على الهواتف الذكية والكمبيوتر للحفاظ على الحصة السوقية.

وأضاف أن من ضمن أسباب الانخفاض: ارتفاع مصروفات البيع والتسويق، وانخفاض الإيرادات الأخرى.