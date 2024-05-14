” الدرعية ” تُعزز شراكتها الاقتصادية في المملكة المتحدة خلال مشاركتها في مبادرة “Great Futures” بالرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تُشارك شركة الدرعية في مبادرة “Great futures” الذي يُعقد في مركز الملك عبد الله المالي بالرياض يومي 14 – 15 مايو الجاري، بمشاركة المسؤولين ورجال الأعمال وخبراء من المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة، حيث تهدف المبادرة إلى بناء شراكات قوية وممتدة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والسياحية والثقافية في الدولتين، وبحضور ومشاركة الشركات والمؤسسات الأكثر إبداعاً وابتكاراً في السعودية وبريطانيا، ومناقشة دور الشركات والخبرات وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

واستعرض الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الدرعية، جيري إنزيريلو، استراتيجية الدرعية وإنجازاتها وخططها المستقبلية لتشجيع الشراكات البريطانية على الاستفادة من فرص الأعمال متعددة الأوجه التي توفرها المشروعات التطويرية في الدرعية، خاصة وأن الدرعية لها علاقات ممتدة مع عدد من الشركاء في المملكة المتحدة، والتي من أبرزها : شركة “HKS” للهندسة المعمارية التي صممت مشروع “الدرعية أرينا” بسعة 20 ألف مقعد.

وقال :” نحن متحمسون للمشاركة في هذا الحدث الكبير، والتفاعل مع بعض أفضل المؤسسات في المملكة المتحدة، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى بناء شراكات جديدة ومهمة معهم، فهناك مجموعة هائلة من المواهب والابتكارات والخبرة الاقتصادية التي تقدمها المملكة المتحدة، حيث نعتز بالشراكات الناجحة مع الشركات البريطانية، ويُسعدنا أن تتاح لنا الفرصة مرة أخرى لتوسيع شراكاتنا مع قادة القطاعات والصناعات الأكثر إلهامًا من المملكة المتحدة”.

وحول الفرص الاستثمارية في الدرعية، أضاف إنزيريلو: “تُوفر مشروعات وتطلعات الدرعية مجموعة متنوعة ومذهلة من الفرص الاستثمارية، لا سيما في ظل ما نقوم به من أعمال تطويرية في الدرعية لتحويلها إلى وجهة عالمية، ومركزاً للفنون والثقافة والأعمال، ومكان للعيش والعمل والترفيه”.

وشاركت الشركة بجناح خاص، لاستقبال المشاركين والزوار والضيوف من الجانب البريطاني، والراغبين في التعرف عن قرب على طبيعة المشاريع التي تنفذها الشركة، والتعرف على فرص الاستثمار الواعدة في الدرعية وبحث سُبل التعاون لتعزيز النمو الاقتصادي والسياحي والثقافي بين الجانبين.