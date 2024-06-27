شكرا لقرائتكم خبر عن تخفيض رسوم إدارة صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ سريان التغيير من 1446-01-04 الموافق 2024-07-10.

وأوضحت أن التغير الحاصل: تخفيض رسوم إدارة الصندوق.