تخفيض رسوم إدارة صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة البلاد المالية عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على تغيير غير أساسي في صندوق البلاد المتداول للمتاجرة بالذهب.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ سريان التغيير من 1446-01-04 الموافق 2024-07-10.
وأوضحت أن التغير الحاصل: تخفيض رسوم إدارة الصندوق.
