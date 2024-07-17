شكرا لقرائتكم خبر عن «القصيم القابضة»: تقديم التماس بعد رفض الاستئناف حول الإقرارات الزكوية والان نبدء بالتفاصيل



وكانت شركة القصيم القابضة للإستثمار قد أعلنت بموقع تداول بتاريخ 21 مارس 2023م تلقيها قرارات صادرة من الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض تفيد برفض اعتراضات الشركة على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتعلقة بالربط محل الدعوى. الدمام - شريف احمد - تلقت شركة القصيم القابضة من مستشارها الزكوي أمس، قرارات من الدائرة الاستئنافية تشير إلى عدم قبول الاستئناف شكلاً حول قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتعديل الإقرارات الزكوية لعامي 2019 و2020 م والمطالبة بموجبها بدفع مبالغ إضافية.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إنها تعتزم تقديم إلتماس لإعادة النظر في القرار، وسوف تقوم الشركة بالإعلان عن أي تطور بخصوص هذا الشأن.وكانت الشركة قد اعترضت على تلك التعديلات وتم تصعيد الخلاف إلى الأمانة العامة للجان الضريبية.وكانت شركة القصيم القابضة للإستثمار قد أعلنت بموقع تداول بتاريخ 21 مارس 2023م تلقيها قرارات صادرة من الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض تفيد برفض اعتراضات الشركة على قرارات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المتعلقة بالربط محل الدعوى.