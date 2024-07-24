شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 24-7-2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 24-7-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 157.3 جنيه للشراء و158.4 جنيه للبيع .

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الأربعاء 24 يوليو 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

157.3 جنيه للشراء

158.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

157.4 جنيه للشراء

158.4 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

152.1 جنيه للشراء.

158.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

152.3 جنيه للشراء.

158.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

153.6 جنيه للشراء

158.7 جنيه للبيع