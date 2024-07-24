الارشيف / الاقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 24-7-2024 فى البنوك المصرية مقابل الجنيه

القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الحليم سالم

الأربعاء، 24 يوليو 2024 11:06 ص

ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 24-7-2024، بالبنوك المصرية، مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 157.3 جنيه للشراء و158.4 جنيه للبيع .

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها، وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك اليوم الأربعاء  24  يوليو 2024 كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى
 

157.3 جنيه للشراء

158.4 جنيه للبيع.

202105091030143014.jpg سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر
 

157.4 جنيه للشراء

158.4 جنيه  للبيع

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية
 

152.1 جنيه للشراء.

158.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib
 

152.3 جنيه للشراء.
158.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

153.6 جنيه للشراء
158.7 جنيه للبيع

 

