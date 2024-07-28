شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات باستمرار تفوق أسهم الشركات الصغيرة في البورصات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد أسهم الشركات الصغيرة تفوقاً لافتاً في البورصات الأمريكية على نظيراتها من الشركات الكبيرة، مما يعكس تحولاً في توجهات المستثمرين وزيادة الثقة في قدرة هذه الشركات الصغيرة على تحقيق أداء مالي قوي.

يأتي هذا التفوق في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تحسناً ملحوظاً، مما يعزز من فرص نمو الشركات الصغيرة ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين.

ويوم الجمعة الماضي، ارتفع مؤشر راسل 2000 الذي يركز على رأس المال الصغير نحو 3.4% وحقق مكاسب لليوم الخامس على التوالي. وبالمقارنة أضاف مؤشر "إس آند بي 500" نحو 0.6%. فيما ارتفع ناسداك المركب بنسبة 0.1% فقط حيث تراجعت أسهم التكنولوجيا، وفق ما أوردته شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية. نمو لافت للشركات الصغيرة أظهرت بيانات السوق المالية ارتفاعاً كبيراً في قيمة أسهم الشركات الصغيرة المدرجة في البورصة الأمريكية، حيث سجل مؤشر "راسل 2000"، الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة، زيادة بنسبة 15% منذ بداية العام الجاري. هذه الزيادة تفوقت بشكل كبير على مؤشر "إس آند بي 500" الذي يقيس أداء الشركات الكبيرة والذي ارتفع بنسبة 8% فقط خلال نفس الفترة. أسباب تفوق الشركات الصغيرة ويعزو المحللون هذا الأداء القوي للشركات الصغيرة إلى عدة عوامل، منها التحسن الاقتصادي العام وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، فضلاً عن السياسات الحكومية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما أن الابتكارات والتقنيات الحديثة التي تتبناها هذه الشركات تسهم بشكل كبير في تعزيز قدرتها التنافسية وزيادة إيراداتها.

وقال بن ناثان، المحلل في موقع "ستوكس ريبورتر": "يعتبر التفوق الحالي لأسهم الشركات الصغيرة في وول ستريت مؤشراً على تحول كبير في توجهات السوق وثقة المستثمرين. ومع استمرار الدعم الحكومي والتحسن الاقتصادي، تبدو آفاق الشركات الصغيرة مشرقة، مما يجعلها محور اهتمام كبير في الأوساط الاستثمارية ويعزز من فرصها في تحقيق نمو مستدام خلال السنوات القادمة". ثقة المستثمرين ودعم السوق من جهة أخرى، يشير الخبراء إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر ثقة في قدرة الشركات الصغيرة على تحقيق نمو مستدام، مما دفعهم إلى تحويل استثماراتهم نحو هذه الشركات. ويؤكد بنجامين سيليرماجر، الرئيس المشارك للاستثمار في شركة ماغنيت كابيتال، أن "الشركات الصغيرة تتمتع بمرونة أكبر وقدرة على التكيف مع التغيرات السوقية بشكل أسرع من الشركات الكبيرة، وهذا ما يجعلها جاذبة للاستثمار في الوقت الحالي".

وتشير التوقعات إلى أن هذا التوجه سيستمر في المستقبل القريب، مع توقعات بزيادة الدعم الحكومي للشركات الصغيرة من خلال حزم تحفيزية وقروض ميسرة، مما سيسهم في تعزيز أدائها المالي وزيادة قدرتها على التوسع والنمو. تحديات أمام الشركات الصغيرة على الرغم من التفوق الحالي، تواجه الشركات الصغيرة تحديات كبيرة، منها المنافسة الشديدة من الشركات الكبيرة والحاجة إلى تمويل مستدام لتوسيع عملياتها. كما أن التغيرات الاقتصادية المفاجئة والسياسات التجارية قد تؤثر سلباً على أداء هذه الشركات.

ومع ذلك، فإن الفرص المستقبلية تبدو واعدة، حيث يتوقع المحللون أن تستمر الشركات الصغيرة في تحقيق نمو قوي بفضل الابتكارات والتحولات الرقمية التي تعتمدها. ومن المتوقع أن تسهم هذه العوامل في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة على مواجهة التحديات وزيادة حصتها السوقية.