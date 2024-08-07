شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن جاس تنظم وقفات توعية للسلامة بكافة مواقع أعمالها والان مع تفاصيل الخبر

تنفيذا لسياسة الدولة الرامية إلى حماية العاملين في كافة مواقع العمل، نظمت شركة مودرن جاس إحدى شركات قطاع البترول وقفات توعوية للسلامة (Safety Stand down) تحت عنوان السلامة فوق كل إعتبار للتوعية بأهمية إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع أعمالها.

ويأتي ذلك فى إطار الإستراتيجية الوطنية لوزارة البترول والثروة المعدنية، وتوجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بضرورة التأكد والتحقق من تطبيق اللوائح والإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والعمل على تحديثها بشكل دائم لتتواكب مع المعايير الدولية في هذا المجال لتحفيز بيئة أعمال ٱمنة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالتوازي مع تحقيق أعلى مستوى لتدريب العاملين بقطاع البترول والالتزام بقواعد وتعليمات وإجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة بكافة شركات القطاع.