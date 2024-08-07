شكرا لقرائتكم خبر عن "الهيئة المصرية للمعارض" تنظم معرض للمنتجات المحلية فى جوبا بجنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، اليوم، فعاليات الدورة الثالثة لمعرض المنتجات المصرية في جوبا بجنوب السودان، خلال الفترة من 7 الي 13 أغسطس 2024.

وكشف اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات، عن انضمام أكثر من 27 شركة مصرية للمشاركة بالمعرض والترويج لمنتتجاتهم داخل السوق السوداني.

وأوضح رئيس هيئة المعارض، أنه تم التنسيق مع عدة كيانات منها الشركة المصرية الافريقية للمشروعات التنموية، وذلك لضمان تنظيم المعرض بالشكل المميز لزيادة الصادرات المصرية للسودان.

وتابع: انه تم تحديد أكثر من 1200 متر مربع لاقامه المعرض بعاصمة جنوب السودان جوبا، مع الحفاظ علي الهوية البصرية المصرية.

وذكر اللواء شريف الماوردي، أن الشركات المشاركة تعمل في عدة قطاعات استراتيجية وانتاجية منها قطاع الصناعات الهندسية، والغذائية، والصناعات الكهربائية، و الصناعات الطبية ومستحضرات التجميل ،و الملابس الجاهزة والمفروشات ، والأثاث،و الحرف اليدوية، و المصنوعات الجلدية.

وأكد :الماوردي"، أن إقامة المعرض للمرة الثالثة علي التوالي تعد مؤشر للنجاح الدورات السابقة في الترويج للمنتج المحلي والتواجد في تلك الأسواق الافريقية، متوقعا إقبال من الزوار خاصة انه تم تقديم منتجات ذات تنافسية في الجودة والسعر مقارنه بمثيلتها.

وأشار الي ان استراتيجية عمل هيئة المعارض خلال الفترة المقبلة تعتمد علي التوسع في أقامه الفعاليات المختلفة بجميع الدول الأفريقية، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بين مصر والقارة السمراء، تماشيا مع تكليفات القيادة السياسية لزيادة معدلات الصادرات المصرية وإزالة اى تحديات امام النفاذ للأسواق الخارجية.