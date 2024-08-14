شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر يقترب من أعلى مستوى خلال 5 أشهر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سعر الذهب في مصر مع بداية تداولات اليوم الأربعاء وذلك في ظل بقاء سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية مرتفعاً بالإضافة إلى تداول سعر أونصة الذهب العالمي بالقرب من أعلى مستوى تاريخي، وسط تحفز الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية التي قد تدفع الذهب العالمي إلى تسجيل مستوى تاريخي جديد.

أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3983 جنيها. عيار 21 يسجل 3485 جنيها. عيار 18 يسجل 2987 جنيها. الجنيه الذهب 27880 جنيها. سعر الذهب في مصر.. سبب الصعود

يشهد سعر الذهب في مصر خلال هذه الفترة دعم كبير للصعود بسبب تسعير الذهب بسعر دولار تحوطي أعلى قليلا من سعر صرف الدولار في البنك المركزى، وذلك بسبب تخوفات في الأسواق من إمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار فى البنوك الرسمية خلال الأيام القادمة بعد تأثره بخروج استثمارات خارجية من أسواق الدين المصرية.

ومن جهة أخرى بقاء سعر أونصة الذهب العالمي منذ بداية الأسبوع بالقرب من أعلى مستوى تاريخي لها يزيد من بقاء الذهب في مصر مرتفعا ليتداول بالقرب من المستوى 3500 جنيه للجرام.

ووفق تحليل جولد بيليون، فإن هذه العوامل تساعد على بقاء سعر الذهب في ارتفاع خاصة بعد تزايد تدريجي في الطلب المحلي خلال الفترة الأخيرة بعد ارتفاع سعر الذهب العالمي، وعودة المخاوف من إمكانية ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصرى.



