كل ما تريد معرفته عن تحصيل مستحقات "وزارة التموين" لدى المخابز البلدية

يمكن لأصحاب المخابز سداد مستحقات وزارة التموين إلكترونيا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وعددها 4600 مكتب، بالإضافة إلى الأكشاك البريدية وسيارات البريد المتنقلة، حيث أطلق البريد المصري خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين لدى المخابز عبر مكاتبه.

إليك كل ما تريد معرفته في نقاط:

يهدف البروتوكول التيسير والتسهيل على أصحاب المخابز المتعاملين مع وزارة التموين في مختلف المناطق والقرى والنجوع بجميع المحافظات.

يساهم في تسهيل مهمة أكثر من 30 ألف مخبز مدعوم على مستوى الجمهورية، حيث سيتمكن أصحاب المخابز الآن من سداد أي مبالغ مستحقة عليهم لصالح هيئة السلع التموينية.

فتح حسابات لأصحاب المخابز والبدالين بالهيئة القومية للبريد بما يمكّنهم من صرف مستحقاتهم بكل سهولة ويسر

يوفر البروتوكول منظومة دفع وتحصيل إلكترونية موثوقة تساهم في تقليل تداول الأوراق النقدية بين الأفراد والجهات الحكومية وتحويل المجتمع إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد.

وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتنفيذ العديد من المشروعات بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة بهدف ميكنة منظومات العمل، وتحقيق التحول الرقمي، على النحو الذى يسهم فى تطوير الخدمات الحكومية وتقديمها للمواطنين بشكل رقمى ميسر ومحوكم.

كما تمتلك الوزارة خبرات كبيرة فى دعم كافة مشروعات الدولة التكنولوجية ومن أهمها منظومة التموين والدعم، وذلك عبر تطويع تكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة الدعم.