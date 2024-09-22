شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاستثمار يشارك فى احتفال جنرال موتورز كأول شركة تنتج مليون مركبة محليا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية باحتفالية شركة جنرال موتورز للسيارات كأول شركة في مصر تصل إلى مليون مركبة منتجة محلياً، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسفيرة هيرو مصطفى جارج سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ومحمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور للسيارات، وجاك أوبال العضو المنتدب لشركة جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، وشارون نيشي العضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا.

وتعد شركة جنرال موتورز مصر إحدى الشركات الرائدة في مجال إنتاج السيارات، والتي تأسست منذ 40 عاماً، حيث تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية، وقد بلغ إجمالي استثمارات الشركة 530 مليون دولار، وتوفر الشركة نحو 50 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويعد مصنع جنرال موتورز مصر أول مصنع للسيارات يقوم بإنتاج المركبة المليون بأكثر من 60% مكونات محلية، كما يعد المصنع محور خطط نمو شركة جنرال موتورز العالمية للتصدير إلى أسواق دول الشرق الأوسط وقارة أفريقيا.