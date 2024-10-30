شكرا لقرائتكم خبر عن شركة تابعة لـ«إم بي سي» توقع عقدا لإنتاج مسلسل تليفزيوني بـ52.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة مجموعة إم بي سي، اليوم، عقد خدمات إنتاج بين شركة إم بي سي استوديوز بروجيكتس السعودية المحدودة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة وشركة آي ﻳﺎﺑﻢ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻟﻺﻧﺘﺎج اﻹﻋﻼﻣﻲ اﻟﻤﺮئي واﻟﻤﺴﻤﻮع، وهي طرف ذو علاقة، وذلك لغرض إنتاج مسلسل تليفزيوني.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية إن قيمة العقد تقدر بـ14 مليون دولار ما يعادل 52.5 مليون ريال.
ونوه بإبرام هذا العقد لغرض إنتاج مسلسل تليفزيوني مكون من 30 حلقة تحت الاسم المؤقت "شارع الأعشى"، وتبلغ تكلفة إنتاج المسلسل 14,000,000 دولار (ما يعادل 52,500,000 ريال سعودي)، والتاريخ المتوقع لانتهاء تنفيذ الإنتاج وتسليم جميع الحلقات هو خلال عام 2025م.
وتبدأ مدة العقد من تاريخ توقيعه وتستمر حتى تاريخ تسليم جميع الحلقات والمخرجات الأخرى كما هو موضح في العقد.
وسينعكس الأثر المالي للعقد في النتائج المالية للشركة لعام 2025م.
