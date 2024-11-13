شكرا لقرائتكم خبر *محافظ "منشآت" يُعبّر عن اعتزازه بإشادة مجلس الوزراء لما حققه ملتقى بيبان24 من نجاح* ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبّر سعادة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" الأستاذ سامي بن إبراهيم الحسيني عن تقديره وشكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لإشادة مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة يوم أمس، بما شهده ملتقى بيبان24 والذي أقيم في الرياض؛ من توقيع اتفاقيات وإطلاقات لدعم ريادة الأعمال في عدد من القطاعات، وتحقيق المستهدفات الوطنية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي الناتج المحلي.

وقال محافظ "منشآت": ما حققه ملتقى بيبان24 من أرقام ونجاح جاء بفضل الدعم المستمر من القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تعزيز مكانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتمكين شباب وشابات بلادنا الطموحين من تطوير وبناء اقتصاد المملكة وتنافسيتها بين دول العالم.

وأكد الحسيني؛ أن نجاح ملتقى بيبان24، والذي جمع القادة وصناع القرار ورواد الأعمال من كافة دول العالم، يأتي تعزيزاً لالتزام المملكة بدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وأن تكون مركزاً لاحتضان المستثمرين وأصحاب الشركات الناشئة عالمياً، لافتاً إلى التزام "منشآت" بتحقيق أهدافها في تعزيز وتنمية المشاريع الريادية في المملكة، من خلال مختلف البرامج والمبادرات والخدمات التي تضمن ذلك.

وكان ملتقى بيبان24 الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" على مدى 5 أيام، قد اختتم فعالياته باتفاقيات وإطلاقات تجاوزت 35.4 مليار ريال، في حين وصل عدد زوار الملتقى إلى أكثر من 182 ألف زائر.