المركزي الروسي يخفض الروبل أمام العملات الرئيسية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 98 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 99.9971 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.21 روبل، ليبلغ 105.7072 روبلات. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 14 كوبيكًا، ليصل إلى 13.7992 روبلًا.

Copy URL URL Copied