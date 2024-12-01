شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استعدت وزارة الكهرباء لموسم شتاء 2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

انتهت الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة على مستوى الجمهورية " إنتاجا ونقلا وتوزيعا " من الاستعداد لفصل الشتاء وما يصاحبه من تغيرات فى الطقس ورياح وسقوط الأمطار، و ذلك لتأمين الشبكة الكهربائية و ضمان استقرار التيار الكهربائى للمواطنين ، وذلك في إطار برنامج عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وخطة تحسين جودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء واستمرارا للمتابعة المستمرة لاستعدادات مواجهة التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء ، وفيما يلى أهم الاستعدادت لفصل الشتاء :

1- وجه الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء باتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الشتاء وضرورة الإشراف المباشر من قبل رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات والمشروعات القريبة من مسارات مخرات السيول.

2- استمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة.

3- توفير مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي عنها لأي سبب فى اطار استعدادات شركات التوزيع لفصل الشتاء.

4- الانتهاء من أعمال صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب غمرها بالمياه في حالة حدوث أمطار شديدة.

5- زيادة الاجراءات التي تقوم بها شركات الكهرباء لمواجهة السيول والشبورة المتوقع حدوثها.

6- غرفة طوارئ مركزية بالوزارة، وغرف في شركات النقل والتوزيع.

7- من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة متابعة ميدانية من قبل الدكتور محمود عصمت لما تم اتخاذه من اجراءات خاصة فى المناطق المتوقع تعرضها لمخاطر بسبب التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء.

8- الاهتمام بالارشادات الموجهة للمواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة أثناء الأمطار الشديدة، والاتصال سريعا على رقم "121" لتلقى أي شكاوى على مدار 24 ساعة.

9- انتشار فرق الطوارئ والصيانة بكل الشركات التابعة للقطاع و المتابعة المستمرة لجميع الشكاوى والأعطال.



