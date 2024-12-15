شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سبائك الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد 15-12-2024 بدون إضافة المصنعية، وذلك عقب استقرار سعر جرام الذهب من عيار 24، وهو المكون الأساسى لحركة السبائك الذهب فى السوق المصرى عند متوسط سعر 4350 جنيها.

وخلال السطور التالية، ننشر أسعار السبائك اليوم الأحد، وهي أسعار قابلة للتغير على مدار الساعة نتيجة عوامل العرض والطلب والدولار في مصر.

أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد 15-12-2024

سعر السبيكة الذهب وزن 1 جرام 4350 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10875 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21750 جنيها.

سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 43500 جنيه.

سعر السبيكة الذهب وزن 20 جراما 87000 جنيه.

سعر أونصة الذهب وزن 31.1 جرام 135285 جنيها.

سعر السبيكة الذهب وزن 50 جراما 217500 جنيه.