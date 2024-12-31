شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة لـ«أسمنت المدينة» على إتمام التركز الاقتصادي مع «أسمنت أم القرى» والان نبدء بالتفاصيل



وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة أسمنت أم القرى، صدور عدم ممانعة الهيئة العامة للمنافسة، أمس، على إتمام عملية التركز الاقتصادي، الناتجة عن صفقة الاستحواذ مع شركة أسمنت المدينة.وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 27 أكتوبر الماضي، إبرامها اتفاقية تنفيذ صفقة الاستحواذ ممع شركة أسمنت المدينة والتي تم الاتفاق بموجبها على قيام أسمنت المدينة بتقديم عرض لمساهمي أسمنت أم القرى للاستحواذ على جميع أسهمها، مقابل إصدار أسهم جديدة في أسمنت المدينة وفقا لأحكام المادة 26 من لائحة الاندماج والاستحواذ ووفقا لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزام المستمرة الصادرتين عن مجلس هيئة السوق المالية، ووفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التنفيذ.وأفادت الشركة بأن الصفقة لا تزال خاضعةً لعددٍ من الشروط الأخرى، من ضمنها الحصول على موافقة هيئة السوق المالية وتداول السعودية، وموافقة المساهمين على الصفقة في الجمعية العامة غير العادية لأسمنت أم القرى وأسمنت المدينة، وغيرها من الشروط الواردة في إعلان اتفاقية التنفيذ.