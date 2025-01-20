شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الاثنين 20-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تراجع سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك المصرية بداية تعاملات اليوم الاثنين 20-1-2025، مسجلا فى البنك المركزى 61.16 جنيه للشراء، و61.36 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 61.16 جنيه للشراء، 61.51 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

61.16 جنيه للشراء.

61.36 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

61.16 جنيه للشراء.

61.51 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

61.18 جنيه للشراء.

61.72 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

61.13 جنيه للشراء.

61.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

61.16 جنيه للشراء.

61.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك العقاري

61.16 جنيه للشراء.

61.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

61.19 جنيه للشراء.

61.61 جنيه للبيع.



