ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيا بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالأربعاء، 05 فبراير 2025 10:24 ص
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 29680 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 36852 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 13076 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 8565 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 11679 نقطة.
