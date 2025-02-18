شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثالث على التوالي.. "إي إف چي هيرميس السعودية" تحصد الجائزة الذهبية كأفضل دار للبحوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكيدًا لريادتها في القطاع المالي ودورها البارز في تقديم التحليلات الاستثمارية المتعمقة، حصدت "إي إف چي هيرميس السعودية" الجائزة الذهبية كأفضل دار للبحوث للعام الثالث على التوالي، وذلك خلال فعاليات ملتقى الأسواق المالية 2025، الذي تنظمه تداول السعودية بمشاركة نخبة من الخبراء والمستثمرين وصناع القرار في القطاع المالي.

دور محوري في دعم المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق



يأتي هذا التكريم ليعكس الريادة التي تتمتع بها "إي إف چي هيرميس السعودية" في مجال البحوث المالية والاستثمارية، حيث تواصل الشركة تقديم تحليلات دقيقة ورؤى استراتيجية تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة، مما يعزز من جاذبية السوق السعودي ويواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

كما يمثل الفوز بهذه الجائزة للعام الثالث على التوالي شهادة ثقة في جودة الأبحاث والتقارير التي تقدمها الشركة، والتي تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية وتلبي احتياجات المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.

"إي إف چي القابضة".. قوة استثمارية إقليمية تدعم الأسواق الناشئة



ويعد هذا الإنجاز امتدادًا لمسيرة النجاح التي حققتها "إي إف چي القابضة" في الأسواق المالية الإقليمية، حيث تواصل المجموعة لعب دور رئيسي في تقديم الخدمات المالية المتكاملة، وتعزيز فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة، من خلال تقديم حلول متطورة تشمل الوساطة في الأوراق المالية، إدارة الأصول، الاستثمار المباشر، والخدمات المصرفية الاستثمارية.

وتعكس هذه الجائزة قدرة المجموعة على ابتكار أدوات تحليلية متطورة تسهم في زيادة شفافية الأسواق المالية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والحوكمة، وهو ما يعزز من ثقة المستثمرين في السوق السعودي كوجهة استثمارية واعدة.

استمرار التميز في تقديم الأبحاث المالية



و مع استمرار توسع السوق السعودي وجذب مزيد من الاستثمارات، تؤكد "إي إف چي هيرميس السعودية" التزامها بتقديم رؤى تحليلية دقيقة تستند إلى أحدث المنهجيات البحثية، لدعم قرارات المستثمرين وتعزيز الأداء المالي للشركات المدرجة.