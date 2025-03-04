- 1/4
شكرا لقرائتكم خبر عن اضطراب الأسواق العالمية.. تراجع النفط وول ستريت تتهاوى وارتفاع الذهب والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال تقرير اقتصادي: إن الأسواق العالمية شهدت تطورات متسارعة واضطرابات مع تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 12 أسبوعًا، وسط تقارير تؤكد التزام أوبك بلس بزيادة الإنتاج في أبريل المقبل، إلى جانب تصاعد المخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.
وبحسب التقرير يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وحلفائها، إذ أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفات جمركية جديدة على واردات كندا والمكسيك والصين، ما أدى إلى ردود فعل انتقامية أثارت قلق المستثمرين وألقت بظلالها على الأسواق المالية.
وكانت أوبك بلس قد اتفقت على خفض الإنتاج بمقدار 5.85 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل حوالي 5.7% من المعروض العالمي، في سلسلة من الخطوات المتفق عليها منذ عام 2022 لدعم السوق.
وذكرت بريطانيا إنه تم تقديم عدة مقترحات لهدنة في الصراع بين أوكرانيا وروسيا، بعد أن طرحت فرنسا خطة لهدنة لمدة شهر تؤدي إلى محادثات سلام، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أن صبره بدأ ينفد.
وفي الوقت نفسه، تضع الولايات المتحدة خطة لإمكانية رفع العقوبات عن روسيا في الوقت الذي يسعى فيه ترامب إلى إعادة العلاقات مع موسكو ووقف الحرب في أوكرانيا.
وتُعد روسيا ثالث أكبر منتج للنفط بعد الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية وهي عضو في منظمة أوبك بلس.
وكان ترامب قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع الواردات من كندا والمكسيك، مع فرض 10% على منتجات الطاقة الكندية.
وأظهر قطاع التنقيب عن النفط وخدمات حقول النفط في كندا علامات تباطؤ قبل فرض الرسوم الجمركية المهددة.
وقالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم إن بلادها مستعدة لأي قرار تتوصل إليه واشنطن.
ورداً على التعريفات الجمركية الأمريكية، قالت الصين، ثاني أكبر اقتصاد بعد الولايات المتحدة، إنها تستعد لاتخاذ تدابير مضادة للتعريفات الجمركية التي تستهدف الزراعة الأمريكية.
وأضاف أنه ”لم يتبق مجال“ للدولتين للتفاوض بشأن هذه الرسوم الجمركية الجديدة على الواردات.
وفرض ترامب أيضاً رسوماً جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، ليصل إجمالي الرسوم الجمركية على الصين الآن إلى 20%.
ورداً على ذلك، فرضت الصين وكندا تعريفات جمركية انتقامية بنسبة 15% و25% على التوالي على الولايات المتحدة، مما أدى إلى بدء حرب تجارية محتملة.
وعانى قطاع تكنولوجيا المعلومات يوم الاثنين، لا سيما مع انخفاض سهم أنفيديا بنسبة 9% تقريباً وهبوط سهم برودكوم بنسبة 6%.
علاوة على ذلك، يتجه المستثمرون الآن إلى القطاعات الدفاعية، حيث ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.6%، في حين ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنحو 0.4%.
على الصعيد الاقتصادي، من المقرر أن يتحدث رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز بعد افتتاح السوق. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعلن شركات بيست باي وأةتو زون وتارجيت وكراود سترايك عن أرباحها اليوم.
من الناحية الفنية، يتم تداول المؤشر تحت المتوسط المتحرك البسيط لمدة تسعة أيام على المخطط اليومي. وعلى الرسم البياني لفترة 4 ساعات، يختبر المؤشر مستوى الدعم الرئيسي عند 5,847 دولار. قد يؤدي الاختراق دون هذا المستوى إلى إرسال المؤشر لاختبار مستوى 5,800 دولار. ويواجه المؤشر مقاومة عند مستوى 5,913 دولار والذي يتزامن مع مستوى 61.8% فيبونات الألياف الليفية.
وتعززت هذه المعنويات بعد أن ساهم العديد من القادة الأوروبيين في تهدئة المخاوف في أعقاب تبادل التوتر يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي والرئيس الأوكراني. فيما، يتم تداول الدولار اليوم بثبات حول 106.50 دولار.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أرسلت البيانات الأمريكية إشارات متباينة. ففي حين لم يرق مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ISM إلى مستوى التوقعات، فاجأ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي العالمي لمؤشر ستاندرد آند بورز الصناعي على الجانب الإيجابي.
علاوة على ذلك، أعلن ترامب عن خطط لمضاعفة الرسوم الجمركية الصينية من 10% إلى 20%.
ومن منظور فني، يتم تداول الدولار دون المتوسط المتحرك البسيط لـ 9 أيام على الرسم البياني اليومي، مع وجود دعم عند 106.12 دولار ومقاومة فورية عند 106.68 دولار.
وفي رد انتقامي، أعلنت بكين فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على بعض السلع الزراعية الأمريكية، بما في ذلك القطن.
وزادت البيانات الأخيرة عن نشاط المصانع الأمريكية من المخاوف من أن إجراءات ترامب قد تضر بالاقتصاد المتباطئ بالفعل، مما يؤكد مكانة الذهب كأصل آمن.
وفي الشهر الماضي، شهد نشاط المصانع الأمريكية ركوداً تقريباً مع انخفاض الطلبات والتوظيف، في حين ارتفع مقياس الأسعار المدفوعة للمواد إلى أعلى مستوى له منذ يونيو 2022.
وانخفض مؤشر التصنيع الخاص بمعهد إدارة التوريدات بمقدار 0.6 نقطة في فبراير/شباط إلى 50.3.
وتضاف بيانات التصنيع الضعيفة إلى سلسلة من المؤشرات الأمريكية المخيبة للآمال في الأسابيع الأخيرة، والتي تشير إلى ضعف الإسكان، وارتفاع مطالبات البطالة، وانخفاض الإنفاق الشخصي.
وبحسب التقرير الصادر عن "سنشري فاينانشال"، أدت هذه التقارير إلى زيادة الرهانات على خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، الأمر الذي يميل أيضاً إلى تعزيز جاذبية السبائك كأصل لا يدر عائداً.
وعلى الرسم البياني، انخفضت أسعار الذهب قليلاً بنسبة 0.14%، حيث يتداول دون المتوسط المتحرك البسيط لـ9 أيام عند 2,888 دولاراً، وقد يشهد مقاومة عند 2,912 دولاراً ودعماً عند 2,862 دولاراً.
