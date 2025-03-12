شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 12- 3- 2025 فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 12 -3-2025، بالبنوك المصرية، وفق تحديثات البنوك، في منتصف التعاملات حيث سجل فى البنك الأهلى المصرى 163.3 جنيه للشراء و164.4 جنيه للبيع.

يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 12-3-2025 مقابل الجنيه، كالتالى:

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

163.3 جنيه للشراء.

164.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

163.4 جنيه للشراء.

164.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

157.7 جنيه للشراء.

164.4 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى

161.7 جنيه للشراء.

164.1 جنيه للبيع .

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

160.6 جنيه للشراء.

164.5 جنيه للبيع.