شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بفضل عقوبات إيران.. وبرنت يصل إلى 72.4 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار النفط، خلال التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الجمعة، متجهةً لتحقيق مكاسبها الأسبوعية الثانية على التوالي، بعد أن أثارت العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران بالإضافة إلى الخطة الجديدة لتحالف منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك+" والتوقعات بتقليص الإمدادات.

وسجلت أسعار العقود الآجلة لخام "برنت" ارتفاعا بمقدار 42 سنتًا، أو بنسبة 0.6%، لتصل إلى 72.40 دولار للبرميل، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بمقدار 45 سنتًا، أو بنسبة 0.6%، لتصل إلى 68.52 دولار

ويتجه الخامان للارتفاع بنحو 2% على أساس أسبوعي، ما يمثل أكبر مكاسب أسبوعية لهما منذ الأسبوع الأول من العام الجاري.

وأوضحت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية الاقتصادية أن ارتفاع أسعار النفط جاء بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أمس عن عقوبات جديدة ذات الصلة بإيران، استهدفت لأول مرة مصفاة صينية مستقلة، من بين كيانات وسفن أخرى تقوم بتوريد النفط الخام الإيراني إلى الصين.

وتمثل هذه الخطوة الجولة الرابعة من العقوبات التي تفرضها واشنطن على إيران منذ أن تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فبراير الماضي بإعادة فرض ما وصفه بحملة "الضغط الأقصى" على طهران، متعهدًا بخفض صادرات البلاد النفطية إلى الصفر.

وتوقع محللون من "مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية المحدودة" أن تنخفض صادرات النفط الخام الإيرانية بمقدار مليون برميل يوميًا بسبب تشديد العقوبات، مع تقديرات تشير إلى أن تلك الصادرات بلغت أكثر من 1.8 مليون برميل يوميًا خلال فبراير الماضي.

كما ارتفعت أسعار النفط أيضا بسبب الخطة الجديدة التي أعلن عنها تحالف "أوبك+" أمس بشأن خفض الإنتاج بشكل أكبر من سبع دول أعضاء في التحالف لتعويض إنتاجهم بأكثر من المستويات المتفق عليها.

وستمثل الخطة تخفيضات شهرية تتراوح بين 189 ألف و435 ألف برميل يوميًا، وتستمر حتى شهر يونيو عام 2026.