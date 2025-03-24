شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات: 117 ألف مريض استفادوا من مشروع العلاج عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

قالت الشركة المصرية للاتصالات، إن عدد المستفيدين من مشروع "العلاج عن بعد" بلغوا أكثر من 177 ألف مريض بمشاركة عدد 16 ألف طبيب واستشاري لأكثر من 108 تخصصًا طبيًا، وذلك منذ إطلاق المشروع عام 2017.

نجحت الشركة المصرية للاتصالات، في تجديد خدمات الربط والاستضافة لعدد 109 مواقع بـ20 محافظة من محافظات الوجه القبلي والقاهرة الكبرى ودمياط وكفر الشيخ وجنوب سيناء والإسكندرية والبحر الأحمر وعدد من المستشفيات الجامعية بالمحافظات المختلفة، ضمن مشروع العلاج عن بعد بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وتم دعم المشروع من قبل الشركة المصرية للاتصالات منذ عام 2017 بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف ربط الوحدات الصحية في الأماكن التي تفتقر للخدمات الطبية بالمستشفيات العامة؛ لضمان تقديم خدمات صحية أفضل للفئات الأكثر احتياجًا وخاصة في المناطق البعيدة والنائية.

ويساهم مشروع العلاج عن بعد في الارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية، واستخدام الحلول التكنولوجية في العلاج، وزيادة فرص المناطق النائية والحدودية في الحصول على الخدمات الصحية؛ للتسهيل على المرضى وتوفير مشقة وعناء السفر للمستشفيات الكبرى، سواء الجامعية أو التابعة لوزارة الصحة.

ويعمل المشروع على عرض الحالات على الاستشاريين والأخصائيين لتشخيص الحالة المرضية في أي وقت وأي مكان، من خلال التطبيقات والتقنيات الحديثة، وذلك في وجود طبيب وسيط بالوحدة، كما عملت على ربط الوحدات بمختلف مستشفيات وزارة الصحة، والمستشفيات الجامعية، ومراكز العلاج الرئيسية، لتقديم الاستشارات الطبية للمرضى.

وتوفر وزارة الصحة والسكان، البرامج التدريبية للفرق الطبية العاملين بتلك الوحدات، بما يساهم في رفع قدراتهم العلمية في مجال التشخيص والعلاج، كما تحرص على توفير كافة سبل الدعم المادي للعاملين بوحدات "التشخيص عن بعد".