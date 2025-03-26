شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-3-2025 أمام الجنيه فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت رحمة رمضانالأربعاء، 26 مارس 2025 12:53 م
شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 26-3-2025 استقرار أمام الجنيه المصري فى بداية تعاملات بالبنوك المصرية، بالبنك المركزي المصري 50.51 جنيه للشراء و50.64 جنيه للبيع.
واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء، بالبنك الأهلى المصرى 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.52 جنيه للشراء و50.62 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.52 جنيه 50.62 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء و50.62 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك المصرية كالاتى:سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
