شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 30-3-2025 يستقر عن 50.52 جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 30-3-2025 أمام الجنيه المصري، استقرارًا في البنوك العاملة بالسوق، ففي البنك المركزي المصري سجل الدولار سعر 50.51 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك الأهلى المصرى عند 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل الدولار 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنوك اليوم الأحد كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.



50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.



50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.52 جنيه للشراء.



50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.52 جنيه للشراء.



50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.52 جنيه للشراء.



50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي



50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة



50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس



50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.