الارشيف / الاقتصاد

سعر الدولار اليوم الأحد 30-3-2025 يستقر عن 50.52 جنيه بالبنك الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار اليوم الأحد 30-3-2025 يستقر عن 50.52 جنيه بالبنك الأهلى 1/3
  • سعر الدولار اليوم الأحد 30-3-2025 يستقر عن 50.52 جنيه بالبنك الأهلى 2/3
  • سعر الدولار اليوم الأحد 30-3-2025 يستقر عن 50.52 جنيه بالبنك الأهلى 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأحد 30-3-2025 يستقر عن 50.52 جنيه بالبنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ـ رحمة رمضان

الأحد، 30 مارس 2025 11:21 ص

سجل سعر الدولار اليوم الأحد 30-3-2025 أمام الجنيه المصري، استقرارًا في البنوك العاملة بالسوق، ففي البنك المركزي المصري سجل الدولار سعر 50.51 جنيه للشراء، و50.65 جنيه للبيع.

كما استقر سعر الدولار اليوم الأحد بالبنك الأهلى المصرى عند 50.52 جنيه للشراء و 50.62 جنيه للبيع، وفى بنك مصر سجل 50.52 جنيه للشراء و 50.62 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل الدولار 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى البنوك اليوم الأحد كالآتى:
 

8414a4fc4b.jpg

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
 

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

50.52 جنيه للشراء.


50.62 جنيه للبيع.

d4035f22c6.jpg

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي


50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة


50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس


50.52 جنيه للشراء.

50.62 جنيه للبيع.

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

Advertisements