شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم فى مصر يتراجع 35 جنيها مع هبوط السعر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الذهب آخر تحديث في سعر الذهب اليوم الخميس 17 أبريل 2025، بعد أن سجلت الأونصة تراجع ملحوظ مما ينعكس على سعر الذهب في مصر ليتراجع 35 جنيها.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، إلى جانب تسجيل خسائر في أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في آسيا، ما زاد من عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر.

شهدت أسعار الذهب العالمية ارتفاعاً بنسبة 2.4% خلال تعاملات أمس، حيث سجلت الأونصة مستوى 3317 دولاراً في أعلى سعر تاريخي لها، قبل أن تواصل صعودها لاحقاً إلى 3334 دولاراً.

وبذلك يكون الذهب قد حقق مكاسب أسبوعية بنسبة 2.6% منذ بداية الأسبوع، ليستمر في تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 24: 5423 جنيهاً

عيار 21: 4745 جنيهاً

عيار 18: 4067 جنيهاً

جنيه الذهب: 37920 جنيهاً

أونصة الذهب: 3287 دولاراً



