شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم يواصل الارتفاع.. وعيار 21 يسجل 4720 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

واصل سعر الذهب ارتفاعه اليوم، بين مستويات 4710 إلي 4720 جنيها لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، بعد ارتفاع بحوالي 20 جنيها في منتصف التعاملات بعد أن تخطى الذهب العالمي مستويات 3313 دولارا.

سعر بيع الذهب اليوم:

- عيار 24: 5382.86 جنيهاً

- عيار 21: 4710.00 جنيهات

- عيار 18: 4037.14 جنيها

- عيار 14: 3140.00 جنيها

- الجنيه الذهب 37720 جنيها

سجل مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس اداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات اليوم بنسبة 0.2% وذلك بعد أن شهد أسبوعين متتاليين من المكاسب، وقد ساعد التراجع اليوم في مستويات الدولار على دعم أسعار الذهب العالمي في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.

ضعف الدولار الأمريكي قبل اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع قد يمكن الذهب من تحقيق ارتفاع طفيف، وقد نشهد استمرار لتداول الذهب في نطاق 3200 - 3350 دولار للأونصة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وبالرغم من ذلك فإن أي تطورات جديدة بشأن الرسوم الجمركية أو اتفاق التجارة قد يؤدي إلى ارتفاع التقلبات في سوق الذهب مرة أخرى.