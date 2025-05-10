شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قفزة عيار 21 خلال أسبوع.. تطورات سعر الذهب اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب عيار 21 بنسبة 1.8% ليسجل ارتفاعا بمقدار 85 جنيه ليغلق عند المستوى 4730 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأسبوع الماضي عند 4645 جنيها للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى عند 4885 جنيها للجرام وأدنى مستوى عند 4630 جنيها للجرام، وفق جولد بيليون.

وجاءت باقي الأسعار كالتالي:

عيار 24: 5411 جنيهًا للجرام

عيار 21: 4735 جنيهًا للجرام

عيار 18: 4058 جنيهًا للجرام

عيار 14: 3156 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 37880 جنيهًا

شهد الأسبوع الماضي بداية المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك بعد أن وافق الصندوق على صرف الشريحة الرابعة من البرنامج بمقدار 1.2 مليار دولار في ابريل الماضي.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، في جلسة الجمعة، مع انخفاض الدولار، وسجلت مكاسب أسبوعية، مدعومة بضعف الدولار واستمرار التوترات الجيوسياسية.

في حين يتركّز اهتمام الأسواق على المحادثات التجارية المرتقبة بين الولايات المتحدة والصين المقررة نهاية هذا الأسبوعوهو ما سيؤثر على تداولات الذهب.