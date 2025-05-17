شكرا لقرائتكم خبر عن مقابل الجنيه.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 17 - 5 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مقابل الجنيه المصري؛ ووفقا للبنك الأهلي؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية اليوم السبت 17 - 5 - 2025.



وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.



وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.



‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

50.11 جنيه للشراء.

50.21 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

55.98 جنيه للشراء.

56.37 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

66.44 جنيه للشراء.

66.80 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

162.29 جنيه للشراء.

163.36 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.31 جنيه للشراء.

13.38 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.63 جنيه للشراء.

13.67 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

12.72 جنيه للشراء.

13.77 جنيه للبيع.



