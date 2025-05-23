شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط قطاع الموارد الأساسية بالبورصة بعد خفض إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتىالجمعة، 23 مايو 2025 04:32 م
تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، إذ ارتفعت 5 قطاعات على رأسها الخدمات المالية غير المصرفية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.3%، 6.1%، على التوالى، وصعد قطاع مواد البناء بنسبة 5.8%، وقفز قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 3.8%، وزاد قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.3%.
فيما تراجعت 10 قطاعات بالبورصة على رأسها المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 5.7%، أعقبه قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.6%، بضغوط هبوط سهمى "مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو" بنسبة 3.78%، ليغلق عند مستوى 37.9 جنيه، وسهم "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماويات" بنسبة 7.2% ليغلق عند مستوى 49 جنيهًا، بعدما علقا على قرار خفض كميات الغاز الطبيعى الموردة لمصانع الشركة لمدة أسبوعين، بأنه سيؤدى إلى خفض الإنتاج بنحو 30% حاليًا.
كما تراجعت قطاعات المنسوجات والسلع المعمرة، وخدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.8%، 2.4%، 2%، على الترتيب، وهبط قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.2%، وانخفض قطاعا العقارات، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%، ونزل قطاع البنوك بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.2%.
وكان المؤشر الرئيسى "إيجى إكس 30" للبورصة المصرية قد ارتفع بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 31975.63 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 9389.83 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" نموًا بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12776.68 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 39913.52 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 3.66% ليغلق عند مستوى 12914.37 نقطة.
وخسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية نحو 11.7 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.5%، وهبط رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 1.304 تريليون جنيه إلى 1.296 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 416.4 مليار جنيه إلى 416 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.1%.
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