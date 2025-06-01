شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: الفئة العمرية 35 : 44 سنة أعلى نسبة مدخنين في مصر والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت بيانات للنتائج الأولية لمسح الدخل والإنفاق والاستهلاك 2023/2024، أن أعلى نسبة مدخنين في مصر كانت في الفئة العمرية "35-44 سنة" من إجمالي المدخنين في مصر، حيث تبلغ النسبة بينهم 19.2%، يليها الفئة العمرية "45-54 سنة" 18.5%، ثم الفئة 25-34 سنة حوالي 17%، هذه النسب المرتفعة بين تلك الفئات العمرية تشير إلى انعكاسات سلبية على المجتمع وبخاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن هذه الفئات تمثل معظم مكون القوة العاملة ، ما يجعل الأمر مقلقًا على المستوى الصحي والاقتصادي أيضاً.

وتبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية 33.5%، فإذا ما استثنينا أعداد المدخنين من تلك الأسر يصبح لدينا نحو 26 مليون فرد غير مدخن ولكنه عرضه للتدخين السلبي بسبب وجود فرد مدخن داخل الأسرة ، وبذلك فعلى الرغم من أن ظاهرة التدخين هي ظاهرة ذكورية بالأساس وانخفاض نسبة المدخنات الإناث إلا أن نسبة كبيرة من النساء والأطفال يصبحن عرضة للتدخين السلبي بسبب وجود فرد واحد مدخن على الأقل داخل الأسرة.

وتشير الإحصاءات إلى أن كل عام هناك أكثر من 8 ملايين شخص يموتون بسبب تعاطي التبغ، وتحدث معظم الوفيات المرتبطة بالتبغ في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، كما يشكل تعاطي التبغ عامل خطر للأمراض القلبية وأمراض الجهاز التنفسي، وأكثر من 20 نوعاً مختلفاً من السرطان، والتعرض للدخان غير المباشر "التدخين السلبي" يؤدي إلى نتائج صحية ضارة، يتسبب في وفاة 1.2 مليون شخص سنوياً.

وتتضمن البيانات أن ما يقرب من نصف جميع الأطفال يتنفس هواءْ ملوثآ بدخان التبغ، ويلقى 65 ألف طفل حتفهم كل عام بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين غير المباشر، كما أن التدخين أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات صحية يعاني منها الأطفال الرضع مدى الحياة، والنيكوتين الإلكترونية - المعروفة عامة باسم "السجائر الإلكترونية" - والتي قد تحتوي أو لا تحتوي على النيكوتين، ضارة جداً بالصحة وغير آمنة كما يعتقد البعض.