شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأحد 8 يونيو 2025 فى البحرين عيار 21 بـ 35.025 دينار والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية، وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في البحرين

عيار 24 سجل 40.025 دينار

عيار 22 سجل 36.700 دينار

عيار 21 سجل 35.025 دينار

عيار 18 سجل 30.025 دينار

عيار 14 سجل 23.350 دينار

عيار 12 سجل 20.000 دينار

الاونصة1244.875 دينارالجنيه الذهب280.175 دينار

الأونصة بالدولار3310.82 دولار

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية شهد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكي ارتفاع سنوي بنسبة 2.1% في أبريل مقارنة بتوقعات 2.2%، وبعد صدور التقرير واصل المتداولون المراهنة على أن البنك الفيدرالي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر.

ومع بلوغ أسعار الذهب مؤخرًا مستوى قياسيًا جديدًا، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال قائمًا، وقد يظل الذهب مدعومًا طالما استمرت حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الأمريكية.