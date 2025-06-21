شكرا لقرائتكم خبر عن ما أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 21-6-2025؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.



وننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 21 - 6 - 2025، مقابل الجنيه المصري، ووفقا للبنك الأهلي المصرى.



وننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، وهي؛ الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتي، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي، والريال القطري.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالي: ‏‎سعر الدولار اليوم

50.6 جنيه للشراء

50.7 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

57.92 جنيه للشراء.

58.24 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم



67.72 جنيه للشراء.

68.18 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

164.44 جنيه للشراء.

165.57 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

13.44 جنيه للشراء.

13.51 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.76 جنيه للشراء.

13.80 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطري اليوم

12.84 جنيه للشراء.

13.90 جنيه للبيع.

وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصري خاصة المسافرين لتلك الدول.