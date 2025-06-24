شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب: إسلام سعيدالإثنين، 23 يونيو 2025 09:00 م
ننشر سعر الذهب في السوق خلال تعاملات اليوم ، وسط حالة من الترقب الحذر لدى المستهلكين والمستثمرين وسط توقعات بتراجع سعر الذهب في مصر استجابة للهبوط العالمي للأونصة.
وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية كالتالي:
عيار 24: 5509 جنيهات
عيار 21: 4820 جنيهًا
عيار 18: 4131 جنيهًا
الجنيه الذهب: 38,560 جنيهًا
الارتفاع في السوق المحلية تزامن مع هبوط ملموس في سعر الأونصة عالميًا إلى 3360 دولارات، بنسبة تراجع بلغت 0.33%.
مراقبون للسوق يرون أن المشهد لا يزال ضبابيًا، مع بقاء الذهب في مركز الاهتمام كأداة للتحوط، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، وتراجع شهية المخاطرة في البورصات العالمية.
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