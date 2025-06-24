الارشيف / الاقتصاد

تحديث سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية

0 نشر
0 تبليغ

تحديث سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث سعر الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب: إسلام سعيد

الإثنين، 23 يونيو 2025 09:00 م

ننشر سعر الذهب في السوق خلال تعاملات اليوم ، وسط حالة من الترقب الحذر لدى المستهلكين والمستثمرين وسط توقعات بتراجع سعر الذهب في مصر استجابة للهبوط العالمي للأونصة.

 

وجاءت أسعار الذهب في السوق المحلية كالتالي:

عيار 24: 5509 جنيهات

عيار 21: 4820 جنيهًا

عيار 18: 4131 جنيهًا

الجنيه الذهب: 38,560 جنيهًا


الارتفاع في السوق المحلية تزامن مع هبوط ملموس في سعر الأونصة عالميًا إلى 3360 دولارات، بنسبة تراجع بلغت 0.33%.

مراقبون للسوق يرون أن المشهد لا يزال ضبابيًا، مع بقاء الذهب في مركز الاهتمام كأداة للتحوط، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية، وتراجع شهية المخاطرة في البورصات العالمية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

إقرأ ايضا